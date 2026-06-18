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Horas antes del partido de futbol México contra Corea del Sur, madres y familias buscadoras de personas desaparecidas se manifiestan pacíficamente en el Ángel de la Independencia, donde se instaló un pantalla para ver el juego.
Además, las familias explican a aficionados y turistas extranjeros su causa, ante la búsqueda de más de 133 mil personas desaparecidas en el país. "Personas que amamos, extrañamos y esperamos todos los días", señalan.
Ante la afición que comenzó a reunirse en el Ángel de la Independencia, las familias buscadoras refieren que la cifra de personas desaparecidas en el país supera 1.5 la capacidad del Estadio Azteca: "Se calcula que un camión de gente desaparece al día".
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"Entiendo su causa", externan quienes escuchan a las madres buscadoras, mientras que otras personas pasan de largo.
"La pelota vuelve a casa. ¿Nuestros desaparecidos cuándo?", cuestionan. Como parte de su acción, las madres y familias buscadoras reparten folletos y a través de un megáfono destacan su labor por la búsqueda de personas desaparecidas, así como su exigencia al Estado.
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dft/bmc
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