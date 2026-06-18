Los bloqueos y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retirarán hasta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrogue la Ley del ISSSTE del 2007, o hasta que la base lo decida por cansancio o enfermedades, señaló Isael González Vázquez, secretario de la sección 7 Chiapas.

Enfrente de las oficinas de la afore Metlife, en Avenida Paseo de la Reforma, acompañado de un contingente de docentes, reconoció que han sufrido un desgaste por los 18 días de paro nacional que llevan, pero negó que se vayan a ir porque la Secretaría de Gobernación (Segob) se los pida, sin antes cumplir con sus exigencias.

“Es un anhelo de ellos, pero el anhelo de nosotros es que se abroguen las dos reformas. Sí hay que reconocer el plantón, la huelga, las marchas provocan un desgaste económico, físico, de salud, ya varios compañeros tenemos situaciones de salud, en lo económico, de nuestras quincenas… pero es hasta que la base nos diga, no es cuando Gobernación lo diga o que nos condicione”, afirmó.

Manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afuera de Avenida Paseo de la Reforma 265, oficinas de la afore Metlife. Foto: Enrique Gómez / EL UNIVERSAL

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Refirió que no aceptarán la propuesta del gobierno federal, de trasladar sus afores a PensionISSSTE, y afirmó que el régimen puede abrogar la reforma educativa, pero no quiere, y sólo trata de prolongar el problema.

“La reforma educativa que se puede abrogar de inmediato, que no requiere presupuesto, tampoco lo hacen, plantean una consulta de escuela por escuela, y nosotros decimos que eso es dilación, cuánto tiempo les va a llevar consultar, tampoco deben jugar con nosotros, por no decir otra palabra, de verdad, pero que no nos vean como ingenuos”, expresó.

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Explicó que la principal demanda de los maestros de la CNTE es que se puedan jubilar a las maestras a los 28 y los maestros a los 30 años de servicio, y que se cancelen las cuotas individuales y se regresa la pensión solidaria.

“Si quieren que nos vayamos, que resuelvan las demandas, es muy sencillo y si no se alcanza a resolver la demanda más grande, pero sí que le vayan buscando la forma. Si queremos regresar a jubilarnos dignamente, es lo que esperamos, ya lo teníamos, ni siquiera estamos pidiendo algo que no existía”, abundó.

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