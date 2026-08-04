La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó una licitación para llevar a cabo la XII fiesta de las culturas indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y la XXVI Feria Internacional del Libro que se realiza en el Zócalo.

En la Gaceta Oficial de este martes, la dependencia a cargo de Ana Francis López Bayghen, publicó la licitación número CULTURA/LPN/09/2026 para contratar el servicio para realizar ambas ferias que se realizan en el corazón de la capital.

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En la publicación se indica que la fecha límite para adquirir las bases es el 6 de agosto entre las 11:00 y las 14:00 horas; y el fallo será el 9 de agosto a las 12:00 horas.

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales en la Secretaría de Cultura, ubicada en avenida de la Paz número 26, Piso 6º, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

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