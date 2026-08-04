El Banco del Bienestar reportó una ganancia neta de 478 millones de pesos en el segundo trimestre, un descenso de 36.8% frente a los 756 millones registrados en el mismo periodo del año previo.

La institución de la banca de desarrollo incrementó sus gastos de administración y promoción, al tiempo que registró menores ingresos por comisiones y tarifas.

El resultado de la operación del Banco del Bienestar fue de 706 millones de pesos entre abril y junio, 32.2% menos que los mil 41 millones obtenidos en el mismo lapso del año anterior. El resultado antes de impuestos también se redujo 32.2%, al pasar de mil 42 millones a 706 millones.

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“El resultado integral del segundo trimestre comparado con el primer trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2025, presenta una variación de 18 millones y de 259 millones, respectivamente. Las variaciones se presentan principalmente en el margen financiero, comisiones y tarifas netas, gastos de administración y promoción e impuestos a la utilidad”, detalla.

Los gastos de administración y promoción del Banco del Bienestar ascendieron a 2 mil 814 millones de pesos en el segundo trimestre, un incremento de 10.4% en comparación con los 2 mil 549 millones del mismo periodo de 2025.

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Los cambios más significativos se observaron en reparación y mantenimiento, cuyo costo casi se multiplicó por cinco, al pasar de 32 millones a 158 millones de pesos.

Los gastos por traslado de valores aumentaron 24.1%, de 399 millones a 495 millones; en tanto que las erogaciones por impuestos y derechos diversos avanzaron 74.4%, de 86 millones a 150 millones de pesos.

En contraste, los gastos en tecnología disminuyeron 6.2%, de 678 millones a 636 millones; las depreciaciones y amortizaciones retrocedieron 6.8%, de 339 millones a 316 millones.

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Los recursos destinados a vigilancia y sistemas de seguridad bajaron 7.1%, de 168 millones a 156 millones. Además, las remuneraciones subieron 3.1%, de 590 millones a 608 millones de pesos, mientras otros gastos de administración y promoción crecieron 15.7%, de 153 millones a 177 millones.

En el mismo periodo, las comisiones y tarifas netas sumaron 2 mil 146 millones de pesos, lo que representó una disminución de 4.6% frente a los 2 mil 250 millones del segundo trimestre de 2025.

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Los ingresos por intereses se ubicaron en 2 mil 223 millones de pesos, una reducción de 14.6%, y los gastos por intereses descendieron 32.4%, al pasar de mil 271 millones a 859 millones.

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Hace días, Banco del Bienestar dijo que Fitch Ratings ubicó sus calificaciones de largo y corto plazo en “AAA(mex)” y “F1+(mex)”, con perspectiva estable.

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Destacó su papel estratégico como único canal para dispersar los recursos de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. También señaló que la institución seguirá impulsando la inclusión financiera y la bancarización de la población vulnerable.

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