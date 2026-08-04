Economía | 04-08-26 | 04:41 | Actualizada | 04-08-26 | 04:42 |

El Banco del Bienestar reportó una ganancia neta de 478 millones de pesos en el segundo trimestre, un descenso de 36.8% frente a los 756 millones registrados en el mismo periodo del año previo.

La institución de la banca de desarrollo incrementó sus gastos de administración y promoción, al tiempo que registró menores ingresos por comisiones y tarifas.

El resultado de la operación del fue de 706 millones de pesos entre abril y junio, 32.2% menos que los mil 41 millones obtenidos en el mismo lapso del año anterior. El resultado antes de impuestos también se redujo 32.2%, al pasar de mil 42 millones a 706 millones.

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“El resultado integral del segundo trimestre comparado con el primer trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2025, presenta una variación de 18 millones y de 259 millones, respectivamente. Las variaciones se presentan principalmente en el margen financiero, comisiones y tarifas netas, gastos de administración y promoción e impuestos a la utilidad”, detalla.

Los gastos de administración y promoción del Banco del Bienestar ascendieron a 2 mil 814 millones de pesos en el segundo trimestre, un incremento de 10.4% en comparación con los 2 mil 549 millones del mismo periodo de 2025.

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Los cambios más significativos se observaron en reparación y mantenimiento, cuyo costo casi se multiplicó por cinco, al pasar de 32 millones a 158 millones de pesos.

Los gastos por traslado de valores aumentaron 24.1%, de 399 millones a 495 millones; en tanto que las erogaciones por impuestos y derechos diversos avanzaron 74.4%, de 86 millones a 150 millones de pesos.

En contraste, los gastos en tecnología disminuyeron 6.2%, de 678 millones a 636 millones; las depreciaciones y amortizaciones retrocedieron 6.8%, de 339 millones a 316 millones.

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Los recursos destinados a vigilancia y sistemas de seguridad bajaron 7.1%, de 168 millones a 156 millones. Además, las remuneraciones subieron 3.1%, de 590 millones a 608 millones de pesos, mientras otros gastos de administración y promoción crecieron 15.7%, de 153 millones a 177 millones.

En el mismo periodo, las comisiones y tarifas netas sumaron 2 mil 146 millones de pesos, lo que representó una disminución de 4.6% frente a los 2 mil 250 millones del segundo trimestre de 2025.

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Los ingresos por intereses se ubicaron en 2 mil 223 millones de pesos, una reducción de 14.6%, y los gastos por intereses descendieron 32.4%, al pasar de mil 271 millones a 859 millones.

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Hace días, Banco del Bienestar dijo que Fitch Ratings ubicó sus calificaciones de largo y corto plazo en “AAA(mex)” y “F1+(mex)”, con perspectiva estable.

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Destacó su papel estratégico como único canal para dispersar los recursos de los del Gobierno de México. También señaló que la institución seguirá impulsando la inclusión financiera y la bancarización de la población vulnerable.

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