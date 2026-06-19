La asamblea estatal de la Sección 22 del SNTE acordó llevar a consulta con sus bases, por segunda ocasión, la continuidad del paro de labores en el estado de Oaxaca

A más de tres semanas del inicio de la huelga magisterial en la entidad, esta consulta también pone a consideración las más recientes propuestas de solución a sus demandas realizadas por los gobiernos federal y estatal.

Paralelamente, el gobierno federal hizo públicas algunas de las respuestas al pliego de demandas del magisterio oaxaqueño.

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Entre las propuestas del gobierno federal, destaca la entrega de un recurso económico a la Sección 22 del SNTE para atender las necesidades educativas y combatir el rezago educativo en Oaxaca, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026. La minuta, sin embargo, no precisa cuánto dinero se le ha entregado y se le entregará al magisterio oaxaqueño de manera directa.

También promete dar seguimiento, en las mesas tripartitas, a asuntos de carácter operativo de los niveles educativos, reparación de daños a víctimas, justicia y de seguridad social de los casos que presente el sindicato.

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Los resultados de la consulta de la Sección 22 a sus bases serán llevados nuevamente a la Asamblea Estatal, órgano que tendrá la última palabra sobre si se levanta la movilización o se mantiene la jornada de lucha que en Oaxaca inició desde el pasado 25 de mayo.

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No obstante, fuentes oficiales afirmaron que en algunos municipios de Oaxaca los maestros ya regresaron a dar clases. Esto, por un lado, a causa de la presión que han ejercido las comunidades y sus autoridades municipales; y en segundo, porque los docentes deben cerrar el ciclo escolar y entregar las boletas de calificaciones a la institución educativa.

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Mientras tanto, la Sección 22 mantiene diversas acciones de presión como la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex ubicada en Santa María El Tule, la ocupación de la caseta de peaje de San Pablo Huitzo y bloqueos en los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

A esto se suma que la asamblea nacional representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó continuar con la huelga nacional en los 10 estados del país en los que tiene presencia.

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