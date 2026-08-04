Autopistas | 04-08-26 | 13:02 | David Jiménez |

Las son las principales vías de conexión entre diferentes destinos. Pero hay que saber conducir en ellas; no basta con revisar tu auto antes de salir de viaje, sino también conocer cuál es el mejor horario para transitarlas.

Si quieres aprovechar mejor tu tiempo y no pasar demasiadas horas tras el volante, en te decimos en qué momento del día te conviene usarlas.

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¿A qué hora conviene viajar por carretera?

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (), dentro de nuestra capital, lo ideal es conducir entre las 06:30 y las 14:30 horas, puesto que en dichos horarios hay menos afluencia vehicular.

En cambio, las horas pico de tránsito van desde las 08:00 a las 11:00, así como de las 16:00 a las 20:00 horas. Estos son los momentos menos recomendados para circular, así que procura salir con tiempo o buscar rutas alternas para evitar tráfico.

En horas pico de tráfico, busca rutas alternas para conducir. Foto: Unsplash
En horas pico de tráfico, busca rutas alternas para conducir. Foto: Unsplash

Recomendaciones de Capufe para viajar en carretera

Si planeas viajar por carretera, ha emitido una lista de recomendaciones que vale la pena tener presentes para llegar a salvo a tu destino:

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  • Usa el cinturón de seguridad: es obligatorio para todos los pasajeros del vehículo. En el caso de menores, ajústalo correctamente en su silla.
  • Respeta los límites de velocidad: no hacerlo incluso podría valerte una multa.
  • Si bebes alcohol, no conduzcas: éste y otro tipo de sustancias reducen el tiempo de respuesta al conducir.
  • Evita el uso del celular: se trata de una de las causas más frecuentes de accidentes de tránsito. ¡Evita todo tipo de distracciones!
  • Lleva a tu mascota en un lugar seguro: recuerda utilizar la transportadora adecuada para que tu compañero vaya cómodo y seguro.
  • Estírate un poco: si te es posible, realiza paradas para estirar las piernas, hidratarte y comer.
  • Ten a la mano los números de emergencia: Capufe ofrece servicio de arrastre de grúa, asistencia mecánica y médica las 24 horas del día, llamando al 074.
Al conducir por carretera, evita todo tipo de distracciones, como aparatos electrónicos. Foto: Unsplash
Al conducir por carretera, evita todo tipo de distracciones, como aparatos electrónicos. Foto: Unsplash

Si bien las carreteras te permiten recorrer largas distancias y conectar con una variedad de destinos, siempre debes usarlas con precaución.

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