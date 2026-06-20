Viajar por autopista es una de las maneras más sencillas de desplazarse entre distintos puntos del país. Sin embargo, durante el trayecto pueden presentarse situaciones inesperadas como accidentes o fallas.

Lo que pocas personas saben es que los tramos operados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) incluyen un seguro que protege a los usuarios en caso de siniestros. Si quieres conocer su cobertura, sigue leyendo.

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¿Qué cubre el seguro de Capufe?

De acuerdo con Capufe, al circular por las autopistas bajo su gestión, los usuarios cuentan con un seguro de responsabilidad civil que ofrece dos coberturas:

Responsabilidad civil Autopista

Ampara los daños ocasionados por las condiciones de la vialidad, mientras el usuario se encuentre en caminos y puentes federales, por ejemplo, la caída de barreras de paso, baches, objetos en sobre el camino, derrumbes, entre otros. En tales casos, el seguro cubre lo siguiente:

Gastos por los daños causados al vehículo.

Gastos médicos de quienes viajan en el vehículo.

Gastos funerarios.

Cristales; se aplica un deducible del 25% del valor en tramos de reparación del cristal dañado, con un límite máximo de 116 UMAs.

Recuerda conservar tu ticket del pago de peaje para hacer válido el seguro. Foto: Capufe

Responsabilidad Civil Usuario

Aquí se contemplan los daños que los usuarios provocan a la infraestructura administrada por Capufe.

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En este caso, la póliza aplica cuando el seguro particular del afectado haya excedido el monto contratado. Además, los vehículos de uso particular y menores a 3.5 toneladas que no cuenten con un seguro particular, tendrán que pagar un deducible de $10,000.

Cuando puede hacerse válido, su cobertura abarca:

Los daños que la persona usuaria responsable ocasione a terceros.

Gastos médicos a quienes resulten con lesiones a consecuencia del siniestro.

Gastos funerarios a consecuencia del siniestro.

Daños causados a la infraestructura de la autopista.

Según explica Capufe, con este tipo de incidentes no se cubren los daños que sufra el vehículo responsable.

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Evita conducir a exceso de velocidad en las autopistas. Foto: Unsplash

En cualquiera de las coberturas, recuerda que para hacer válido el seguro debes contar con tu boleto de peaje, no haber cometido ninguna infracción al Reglamento de Tránsito y presentar la documentación correspondiente (licencia de conducir y tarjeta de circulación vigentes).

¿Qué no cubre el seguro de Capufe?

El seguro de usuarios de Capufe no cubre las siguientes situaciones, comprobadas por las autoridades:

Conducir en estado de ebriedad.

Conducir bajo la influencia de drogas.

Ir a exceso de velocidad.

Si los daños fueron provocados intencionalmente.

Finalmente, si sufres algún accidente en las autopistas puedes levantar tu reporte al 074 o ir a la caseta más cercana y esperar al ajustador de Capufe.

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