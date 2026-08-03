La multa por verificación extemporánea es una de las sanciones que los automovilistas del Estado de México pueden enfrentar si no van al corriente con sus responsabilidades vehiculares.

¿Cuándo aplica? En el momento en que no se realiza el proceso conforme lo estipula el calendario oficial. Pero además, es importante cubrir el monto para seguir avanzando en el proceso y circular con legalidad.

Hoy en Autopistas te decimos de cuánto es y cómo pagarla.

¿De cuánto es la multa por verificación extemporánea en Edomex?

De acuerdo con el calendario de verificación vehicular de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Edomex, actualmente se está llevando a cabo el segundo periodo, mismo que terminará el próximo 31 de diciembre.

Y si por alguna razón no cumpliste con la verificación en el primer periodo o en años anteriores, entonces deberás agar una multa por verificación extemporánea.

Según la plataforma del Registro Estatal de Trámites y Servicios del Estado de México, su valor es de 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, $3,519; dicha tarifa se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de enero de 2027.

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La multa de verificación extemporánea en Edomex es de 30 UMAs. Foto: Lucía Godínez / EL UNIVERSAL

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¿Cómo pagar la multa por verificación extemporánea en Edomex?

Lo primero que necesitas es verificar que no cuentes con adeudos y estar al corriente con os pagos de refrendo y tenencia. Posteriormente, para cubrir el monto de la multa por verificación extemporánea haz lo siguiente:

Ingresa al sitio https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/index.jsp e introduce tus datos y los de tu automóvil.

En el apartado "Multas", da clic en “Concepto” y selecciona “Multas Verificación Extemporánea”.

Genera tu Formato Universal de Pago y efectúalo en línea o en los bancos autorizados.

Cuando el pago se haya reflejado, agenda tu cita en el verificentro más cercano.

El día de tu cita, presenta estos documentos:

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Formato Universal de Pago

Comprobante de pago impreso

Tarjeta de circulación vigente

Constancia de la última verificación vehicular

Identificación oficial vigente y RFC en caso de que seas persona moral

El pago de la verificación extemporánea tarda hasta 72 horas en reflejarse. Foto: Emilio Fernández / EL UNIVERSAL

¿Qué pasa si no pagas la multa por verificación extemporánea?

Recuerda que si no pagas esta sanción, no podrás realizar la verificación de tu automóvil y, por consiguiente, podrías ser detenido por un oficial de tránsito. Asimismo, afecta en caso de que quieras vender tu auto.

¡Ya lo sabes! Ponte al día con la verificación vehicular para que circules sin complicaciones.

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