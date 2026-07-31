Aston Martin amplía su familia de modelos S con la llegada del Aston Martin DB12 S a México, gracias a Grand Chelem, una versión que toma como punto de partida al DB12, pero recibe cambios en potencia, chasis, frenos, diseño y respuesta para convertirse en el nuevo modelo insignia de la familia DB.

Y no, la S no significa “súper rápido”, aunque por sus cifras perfectamente podría hacerlo. La letra tiene historia dentro de Aston Martin y se utiliza para identificar las versiones de mayor desempeño de algunos de sus modelos. Una tradición que comenzó en 1953 con el DB3S de carreras y que posteriormente llegó a nombres como Vanquish S, V8 Vantage S, V12 Vantage S y Rapide S.

¿Qué motor tiene el Aston Martin DB12 S?

El Aston Martin DB12 S utiliza un motor V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 690 hp, y 590 lb-pie de torque. Es decir, cuenta con 20 hp adicionales frente al DB12 normal.

La potencia llega a las ruedas traseras mediante una transmisión automática de 8 velocidades. Aston Martin también modificó el Launch Control y redujo los tiempos de cambio en más de 50%.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Con estos ajustes, el DB12 S Coupé acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 325 km/h.

También cuenta con 5 modos de manejo: Wet, GT, Sport, Sport+ e Individual.

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Aston Martin DB12 S con frenos carbono-cerámicos de serie

La potencia no fue el único apartado que recibió cambios. El Aston Martin DB12 S equipa de serie frenos carbono-cerámicos.

Además de mejorar la capacidad de frenado y su resistencia a altas temperaturas, este sistema permite reducir 27 kg de masa no suspendida frente a los frenos de acero.

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Aston Martin también realizó ajustes en los amortiguadores Bilstein DTX, la barra estabilizadora trasera, la geometría de la suspensión, la dirección y el diferencial electrónico trasero.

Foto: Edgar Silva Fuentes

4 escapes para distinguir al DB12 S

Visualmente, para identificarlo mejor hay elementos específicos para reconocer esta versión. Al frente incorpora un nuevo splitter de doble elemento y salidas de aire sobre el cofre, mientras que en la parte trasera encontramos un spoiler fijo y un nuevo difusor.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Pero probablemente uno de sus elementos más fáciles de reconocer a parte de la letra S en los costados, son las 4 salidas de escape. El sistema deportivo de acero inoxidable fue ajustado específicamente para modificar el carácter del sonido del V8.

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Opcionalmente puede equiparse un escape de titanio que reduce hasta 11.7 kg respecto al sistema de acero inoxidable y aumenta el nivel sonoro en 1.5 dB.

Los rines son de 21 pulgadas y utiliza neumáticos Michelin Pilot Sport 5 S desarrollados específicamente para el DB12.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Un interior específico para la versión S

En el interior, Aston Martin mantiene el enfoque de gran turismo, pero incorpora detalles exclusivos de esta versión. Uno de ellos es el selector de modos de manejo terminado en aluminio anodizado rojo.

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El DB12 S ofrece diferentes combinaciones de cuero semi-anilina y Alcantara, además de configuraciones interiores monotono, bitono y tritono. Los asientos delanteros Sport Plus eléctricos de 16 posiciones forman parte del equipamiento, mientras que también existe la opción de instalar asientos Performance de fibra de carbono.

Entre las opciones se encuentran un volante deportivo en Alcantara y un sistema de audio Bowers & Wilkins.

Foto: Edgar Silva Fuentes

Aston Martin DB12 S estará disponible como Coupé

El Aston Martin DB12 S forma parte de la recuperación de la denominación S dentro de la gama de la marca, junto con modelos como el Vantage S y DBX S.

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Por ahora, en México, el Aston Martin DB12 S tiene un precio base de 370,000 dólares, cifra que puede aumentar dependiendo de la configuración, materiales y opciones de personalización elegidas.

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