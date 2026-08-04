Se avecina la recta final de "Survivor México", hecho que ha confundido a su público, debido a que sólo fue hace dos semanas cuando dio comienzo el reality y, Warrior ya anunció que se aproxima la fusión de tribus, sinónimo de que la competencia está por terminar.

Se trata de la séptima temporada del programa de superviviencia, el cual, a lo largo de su haber ha resultado muy exitoso para la televisora, en esta ocasión "Survivor: la reliquia en llamas" cuenta con participantes que nunca antes habían intervenido en las ediciones pasadas.

Hasta la fecha, han sido dos de los 16 competidores que ya fueron eliminados, nos referimos a Bobby Larios y Erik Castro; este es uno de los motivos por los que el anuncio de la fusión de tribus ha desconcertado a la audiencia, debido a que el programa apenas inició.

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Fue durante la emisión de ayer, lunes tres de agosto, que Warrior informó a los participantes que será la próxima semana, es decir la cuarta semana de competencia, cuando "Halcones" y "Jaguares" se unifiquen para convivir en un mismo refugio.

"Lo prometido es deuda, información es poder y, esto, me parece que es crucial, ´Survivor México´ siempre cambia, nunca se mantiene intacto, nunca se mantiene inmóvil así que, atención con lo que les habré de informar, cuando arranquemos la semana cuatro, es decir, la siguiente semana, algo habrá de suceder, que los puede sacudir; todos los ´Jaguares´, que aún permanezcan en la aventura y todos los ´Halcones´ que aún permanezcan en la aventura, vivirán en el mismo techo, llegará la fusión, lo cual significa que todos vivirán en el mismo refugio".

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Este anuncio molestó a la audiencia, la cual no comprende el por qué la producción está precipitando en final del reality pues, a su consideración, se trata del programa más entretenido con el que, en la actualidad, cuenta el canal, aún por encima de "MasterChef 24/7".

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"Y, de seguro, pondrá ´Exatlón´que ya está superquemado y aburridísimo".

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"Dejen ´Survivor´y mejor quiten ´MasterChef´".

"Ay, no inventen, está buena la temporada, como para que la quieran acabar tan pronto, mejor no hubieran hecho nada".

"Ay no, estoy harta de ´Exatlón´".

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"No se vale, por respeto a los fans de ´Survivor´, exigimos una temporada completa, ¿para qué hacen una temporada de un mes?, ¡de un mes!".

"¿Cuál es la necesidad de acabar el mejor programa que tienen?".

"¿Cómo que ya va a acabar?, no´más pa´ eso se pintó el cabello Warrior?".

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