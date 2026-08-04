TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Árboles colapsados sobre automóviles y una vivienda, así como la explosión de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin que se reportaran daños de personas, dejaron los vientos y las lluvias que la tarde de este martes azotaron San Cristóbal de las Casas, informaron fuentes oficiales.

César Cameras, comandante regional de Bomberos, señaló que frente a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cayó un árbol sobre cuatro vehículos estacionados.

En la calle Cerrada del Túnel, al sur de la ciudad, se desplomó un árbol sobre una casa, que causó sólo daños materiales.

Lee también Muere adolescente internada en centro de rehabilitación de Tapachula, Chiapas; detienen a 13, entre encargados e internos

Se tienen daños en el norte y sur de San Cristóbal de las Casas, donde también se vino abajo una barda; únicamente hay pérdidas materiales y crisis de nervios, señaló el jefe de Bomberos.

Además, se inundaron tramos de la Calzada del Cementerio por acumulación de basura y arrastre de restos forestales, debido a los torrentes.

[Publicidad]

La presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, dijo que tres locales del mercado de la zona norte resintieron daños, así como tres viviendas y una galera en las colonias Nueva Hermosa, El Progreso y América Libre.

El delegado regional de Protección Civil, Víctor Amézcua, indicó que en la zona norte explotó un transformador de energía eléctrica que ya atiende el personal de la paraestatal.

dmrr/cr