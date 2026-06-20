La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retira del plantón nacional instalado en la Ciudad de México, pero continuará su proceso de organización y movilización, advirtió Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, quien enfatizó: “Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresaremos”.

En conferencia, reconoció que no se alcanzó la abrogación de la Ley del ISSSTE ni de la reforma educativa, principales demandas de la huelga nacional.

“Hay que decirlo bien claro: no se alcanzó la abrogación de las dos reformas. El deseo era que se abrogaran, pero tenemos que mejorar nuestra condición de fuerza”, sostuvo González Vázquez durante un mensaje dirigido a los docentes que participaron en el plantón.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El líder de la Sección 7 acusó que el gobierno federal no presentó una ruta para derogar las reformas demandadas por la CNTE.

“Es lamentable que un gobierno que se dice de izquierda decida apoyar a los empresarios y no a los trabajadores de la educación. Lo único que pedimos es jubilación digna y justicia laboral; no estamos pidiendo privilegios”, expresó.

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CNTE defiende autonomía del magisterio

Rechazó los señalamientos que vinculan al movimiento magisterial con partidos políticos y defendió la autonomía de la organización. “La gente es un movimiento genuino, puro, natural; no está contaminado y no tiene relación con ningún partido político. La CNTE mantiene su independencia política”, afirmó.

Al hacer un balance de la movilización, reconoció el esfuerzo de miles de maestros que dejaron a sus familias para trasladarse a la capital del país. “Hay un enorme reconocimiento para los compañeros que sostuvieron el plantón y las acciones de protesta durante estas semanas”, señaló.

González Vázquez también denunció actos de intimidación durante algunas movilizaciones en la Ciudad de México. Recordó que contingentes de la CNTE fueron seguidos por policías y unidades de seguridad durante sus desplazamientos. “Se evidenció el papel represivo del Estado. Había helicópteros, motocicletas y policías detrás de los compañeros. Aun así actuamos con responsabilidad y evitamos cualquier confrontación”, dijo.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sobre los resultados obtenidos para Chiapas, informó que continúan las mesas de seguimiento con autoridades federales y estatales para atender procesos de ascenso, cambios de adscripción, incrementos de horas y otros trámites laborales pendientes.

También destacó compromisos relacionados con infraestructura educativa, equipamiento tecnológico, servicios básicos para escuelas y el fortalecimiento de los mecanismos de bilateralidad en la entidad.

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Expresó que el gobierno federal acordó instalar mesas temáticas para abordar casos de docentes cesados, presos políticos y víctimas de distintos procesos de represión, temas que forman parte de la agenda histórica de la CNTE.

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El dirigente insistió en que el retiro del plantón no representa una derrota ni el fin de la movilización. “La lucha nunca entra en receso, nunca descansa; entra en una etapa de reorganización. Tenemos que seguir trabajando, brigadeando y fortaleciendo al movimiento”, afirmó.

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Agradeció el respaldo de organizaciones sociales, padres de familia y medios de comunicación, y ofreció una disculpa pública por un incidente ocurrido con periodistas en Chiapas. “Respetamos profundamente su labor y lamentamos lo sucedido”, expresó.

“Está claro que no alcanzamos el objetivo central, pero también quedó demostrado que la gente organizada es más fuerte que cualquier partido en el poder. La lucha sigue y seguirá hasta alcanzar nuestras demandas”, concluyó.

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