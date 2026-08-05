Por primera vez en la historia y luego de cinco ediciones, un partido de la Leagues Cup se disputará en México. El Toluca es el afortunado que albergará el primer juego de este torneo, esta noche cuando reciba al Seattle Sounders.

Los Diablos Rojos se enfrentarán a The Rave Green sobre la cancha del estadio Nemesio Diez, con el objetivo de hacer respetar su casa y quedarse con la victoria.

Para Antonio Mohamed, en este tipo de certámenes, es importante sumar de a tres en todos los partidos. Sobre todo, porque el Turco aseguró que el equipo escarlata está comprometido a conquistar el trofeo de la Leagues Cup 2026.

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Por tal motivo, hoy tendrá que vencer a su primer rival de la Major League Soccer (MLS). Para el director técnico argentino, no está permitido fallar como local.

Los Diablos Rojos jugarán contra un conjunto que no atraviesa por su mejor momento en la MLS, ya que marcha noveno en la Conferencia Oeste.

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Con 24 puntos, el Seattle Sounders se ubica en la última posición del Repechaje de la Liga de Estados Unidos.

La escuadra de Brian Schmetzer llega a este compromiso con seis derrotas consecutivas.

Perdió con Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC, Portland Timbers (en dos ocasiones), Austin FC y Philadelphia Union. Su última victoria (3-2) fue ante el San Jose Eartquakes el miércoles 13 de mayo, es decir, hace casi tres meses.

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Por su parte, el conjunto choricero viene de vencer (3-1) al Necaxa en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Aunque, sumaba dos descalabros en fila; perdió (1-2) con los Pumas en la segunda fecha del torneo local y cayó (1-3) con el Cruz Azul en el Campeón de Campeones de la Liga MX.

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Toluca vence al Necaxa en el cierre de la jornada 3 / Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Seattle en la Leagues Cup?

El partido entre el Toluca y el Seattle Sounders será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

Fecha: Miércoles 5 de agosto

Hora: 20:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Apple TV/Imagen Televisión

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