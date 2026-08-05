Buenos Aires. El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, retiró el polémico capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto legislativo sobre propiedad privada que el Senado tiene previsto debatir el jueves y que ha generado un fuerte rechazo de la sociedad.

La decisión se adoptó tras una reunión de la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), con representantes de la oposición.

En un intento por evitar que la derrota sea total, Bullrich logró arrancarle a los aliados el compromiso de mantener en pie la sesión de este jueves, en la que se va a discutir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, pero sin el polémico capítulo III que modificaba la Ley de Tierras vigente desde 2011.

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“La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio (el oficialismo y sus aliados) con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, sostiene un comunicado difundido por la oficina de prensa de la exministra de Seguridad.

Agrega que “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

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El último intento por consolidar una mayoría fue el anuncio, en conferencia de prensa este martes, de que se iba a imponer un tope del 25% de la superficie de cada provincia a la posibilidad de vender tierras a extranjeros.

La ley vigente establece ese límite en el 15% de las superficies nacional, provincial y departamental. El proyecto original de modificación no contemplaba límite alguno.

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Según el Observatorio de Tierras, en Argentina hay 13.2 millones de hectáreas (132 mil kilómetros cuadrados) en manos extranjeras, una superficie similar a la de países como Grecia o Nicaragua.

El proyecto había desatado el enojo de diversos sectores sociales, que convocaron para este jueves a una protesta bajo el lema "la patria no se vende".

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