Buenos Aires. El Senado argentino debatirá el jueves un proyecto legislativo propuesto por el gobierno del ultraliberal Javier Milei sobre la propiedad privada que, entre otros aspectos, amplía los límites para la venta de tierras a extranjeros, en medio de protestas convocadas bajo el lema "La patria no se vende".

La movilización fue convocada por diversos sectores sociales en torno del mediodía del jueves ante la sede del Congreso Nacional, en el centro de Buenos Aires, donde el pleno de la Cámara Alta tratará el proyecto de ley de 'inviolabilidad de la propiedad privada'.

En la protesta participarán organizaciones sociales, sindicales, ambientales y universitarias, además de agrupaciones políticas opositoras al Gobierno.

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Este polémico proyecto de ley busca, según el Ejecutivo, reducir restricciones que ahora limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.

En caso de lograr el visto bueno del Senado, el proyecto pasará a ser discutido en la Cámara de Diputados.

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La iniciativa introduce cambios en los procesos de desalojo, expropiaciones y otros asuntos sensibles como el uso de la tierra de áreas rurales arrasadas por incendios, pero uno de sus aspectos más polémicos es el mayor acceso que tendrán los extranjeros para comprar tierra en Argentina si se aprobara esta ley.

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En este sentido, el proyecto introduce cambios a la actual ley de tierras rurales, que suponen menos restricciones de compra por parte de personas y empresas privadas extranjeras.

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Según alertó en un informe el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el proyecto "pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes" y "abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes".

La ley vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más de un 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de mil hectáreas en la zona agropecuaria núcleo (centro-este de Argentina).

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El proyecto original que va al Senado eliminaba el tope del 15%, pero, ante la creciente oposición a la iniciativa, el Gobierno se ha visto acorralado y ha ampliado el límite máximo de propiedad extranjera al 25%.

Según el Observatorio de Tierras, en Argentina hay 13.2 millones de hectáreas (132 mil kilómetros cuadrados) en manos extranjeras, una superficie similar a la de países como Grecia o Nicaragua.

Según el Observatorio de Tierras, el problema no está tanto en el nivel nacional o provincial (ya que en esas jurisdicciones no se supera el tope actual del 15%), sino en el nivel municipal o departamental, donde ya existen 36 puntos en Argentina que superan ese límite.

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Las objeciones también se centran en la falta de límites específicos a la compra de propiedades en zonas de frontera o que involucren a recursos como espejos de agua o áreas ribereñas.

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ss/mcc