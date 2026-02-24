Más Información
Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson
Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso
Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos
Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA
Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa
Cuauhtémoc Cárdenas llama a “abrir diálogos” en marco de reforma electoral; “que las diferencias no se vuelvan enemistades”, pide
Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano
Cabeza de Vaca sigue prófugo, determina la Corte tras desechar amparo que lo protegía; exgobernador de Tamaulipas se queda en EU
El gobierno uruguayo declaró este martes una emergencia agropecuaria por déficit hídrico en varias regiones del sur del país, para implementar ayudas económicas a cerca de dos mil pequeños productores.
La emergencia decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) regirá por 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja, claves para la economía del país sudamericano.
La medida permitirá acelerar los procesos administrativos para liberar recursos como créditos y alimentación para el ganado.
Lee también Reforma al agua en México enfrenta reto financiero; BBVA advierte riesgo para estados y municipios
El déficit hídrico se debe a la falta de lluvia que atraviesa el sur del país, según el ministerio.
La zona declarada en emergencia abarca la capital Montevideo, que tiene zonas de producción agrícola en su periferia, y los departamentos de Canelones y Maldonado.
A esos territorios, que concentran a la mayor parte de los 3.4 millones de habitantes del país, se suman zonas puntuales en otros siete departamentos.
Se trata en total de unos "tres millones y medio de hectáreas" declaradas en emergencia y "en torno a mil 800 y dos mil" productores que se podrán beneficiar de las medidas, dijo a la AFP Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del MGAP.
El jerarca explicó que la declaración de emergencia permite que otros organismos estatales y departamentales implementen otro tipo de ayudas para apoyar la producción, como aplazar el pago de impuestos departamentales.
Lee también México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944
Uruguay vivió una grave sequía entre 2020 y 2023 que afectó la producción agropecuaria.
El país tiene en el sector agroexportador la matriz de su economía. En 2025, la carne bovina fue el principal producto de exportación con ventas récord por dos mil 680 millones de dólares, según datos oficiales.
Además se destacó la exportación de celulosa, soja y productos lácteos.
PETA exige traslado del macaco japonés "Punch" a un santuario; denuncian trauma por cautiverio en zoológico de Ichikawa
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]