Más Información

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Cuauhtémoc Cárdenas llama a “abrir diálogos” en marco de reforma electoral; “que las diferencias no se vuelvan enemistades”, pide

Cuauhtémoc Cárdenas llama a “abrir diálogos” en marco de reforma electoral; “que las diferencias no se vuelvan enemistades”, pide

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano

Guerra interna por nuevo liderazgo, vaticinan especialistas tras muerte de "El Mencho"; nuevo líder del CJNG no será del círculo cercano

Cabeza de Vaca sigue prófugo, determina la Corte tras desechar amparo que lo protegía; exgobernador de Tamaulipas se queda en EU

Cabeza de Vaca sigue prófugo, determina la Corte tras desechar amparo que lo protegía; exgobernador de Tamaulipas se queda en EU

Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

El declaró este martes una emergencia agropecuaria por déficit hídrico en varias regiones del sur del país, para implementar ayudas económicas a cerca de dos mil pequeños productores.

La emergencia decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) regirá por 90 días para los rubros de , lechería, agricultura y granja, claves para la economía del país sudamericano.

La medida permitirá acelerar los procesos administrativos para liberar recursos como créditos y alimentación para el ganado.

Lee también

El déficit hídrico se debe a la falta de lluvia que atraviesa el sur del país, según el ministerio.

La zona declarada en emergencia abarca la capital Montevideo, que tiene zonas de producción agrícola en su periferia, y los departamentos de Canelones y Maldonado.

A esos territorios, que concentran a la mayor parte de los 3.4 millones de habitantes del país, se suman zonas puntuales en otros siete departamentos.

La falta de lluvias afecta sectores clave como carne, lácteos y soja, pilares del comercio exterior. Imagen de referencia. (25/02/2025). Foto: Especial
La falta de lluvias afecta sectores clave como carne, lácteos y soja, pilares del comercio exterior. Imagen de referencia. (25/02/2025). Foto: Especial

Se trata en total de unos "tres millones y medio de hectáreas" declaradas en emergencia y "en torno a mil 800 y dos mil" productores que se podrán beneficiar de las medidas, dijo a la AFP Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del MGAP.

El jerarca explicó que la declaración de emergencia permite que otros organismos estatales y departamentales implementen otro tipo de ayudas para apoyar la producción, como aplazar el pago de impuestos departamentales.

Lee también

Uruguay vivió una grave sequía entre 2020 y 2023 que afectó la producción agropecuaria.

El país tiene en el sector agroexportador la matriz de su economía. En 2025, la carne bovina fue el principal producto de exportación con ventas récord por dos mil 680 millones de dólares, según datos oficiales.

Además se destacó la exportación de celulosa, soja y productos lácteos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos. Foto: Especial

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable

México. (AP Foto/Armando Solis)

Todos los destinos de México a los que Canadá recomienda NO viajar por inseguridad

Pasgo de pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

Estos son todos los bancos donde puedes pagar el pasaporte mexicano y cómo hacerlo

Museo Nacional de Historia Natural

¿'Una noche en el museo'? Así puedes dormir en uno de los museos más emblemáticos de Estados Unidos