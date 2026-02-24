El gobierno uruguayo declaró este martes una emergencia agropecuaria por déficit hídrico en varias regiones del sur del país, para implementar ayudas económicas a cerca de dos mil pequeños productores.

La emergencia decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) regirá por 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja, claves para la economía del país sudamericano.

La medida permitirá acelerar los procesos administrativos para liberar recursos como créditos y alimentación para el ganado.

Lee también Reforma al agua en México enfrenta reto financiero; BBVA advierte riesgo para estados y municipios

El déficit hídrico se debe a la falta de lluvia que atraviesa el sur del país, según el ministerio.

La zona declarada en emergencia abarca la capital Montevideo, que tiene zonas de producción agrícola en su periferia, y los departamentos de Canelones y Maldonado.

A esos territorios, que concentran a la mayor parte de los 3.4 millones de habitantes del país, se suman zonas puntuales en otros siete departamentos.

La falta de lluvias afecta sectores clave como carne, lácteos y soja, pilares del comercio exterior. Imagen de referencia. (25/02/2025). Foto: Especial

Se trata en total de unos "tres millones y medio de hectáreas" declaradas en emergencia y "en torno a mil 800 y dos mil" productores que se podrán beneficiar de las medidas, dijo a la AFP Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del MGAP.

El jerarca explicó que la declaración de emergencia permite que otros organismos estatales y departamentales implementen otro tipo de ayudas para apoyar la producción, como aplazar el pago de impuestos departamentales.

Lee también México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Uruguay vivió una grave sequía entre 2020 y 2023 que afectó la producción agropecuaria.

El país tiene en el sector agroexportador la matriz de su economía. En 2025, la carne bovina fue el principal producto de exportación con ventas récord por dos mil 680 millones de dólares, según datos oficiales.

Además se destacó la exportación de celulosa, soja y productos lácteos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa