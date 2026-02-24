Más Información
Tokio, 24 feb.- La organización de defensa de animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) demandó este martes el traslado a un santuario del macaco japonés Punch, que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, al afirmar que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.
"Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento", dijo Jason Baker, presidente de PETA Asia, según un comunicado compartido este martes por la organización de defensa de animales.
La oenegé instó al zoológico a "hacer lo correcto" trasladando a Punch a un santuario reputado, ya que "lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida.
Lee también Del zoológico a los memes: El origen viral del peluche de IKEA que acompaña al bebé Punch
El jefe de PETA Asia comparó el caso con el de otros animales virales, como la famosa hipopótama tailandesa Moo Deng.
La organización animalista sostuvo que la fama en internet es pasajera y que únicamente contribuye a alimentar un círculo vicioso en el que los zoológicos crían y exhiben bebés de animales para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida.
Punch, de siete meses, fue rechazado por su madre tras nacer en julio pasado y desde entonces fue criado por el personal del zoológico, que le proporcionó un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno.
Lee también “Punch”: el mono rescatado del abandono que no se separa de su peluche; video conmueve en redes
Su vínculo especial con el peluche lo ha convertido en una de las principales atracciones del zoológico, que hace unos días se vio envuelto en una polémica por videos difundidos en X que mostraban al pequeño siendo intimidado con violencia por otro macaco.
El zoológico señaló el viernes pasado, en un comunicado, que el episodio captado en video fue un hecho esporádico ocurrido cuando Punch intentó interactuar con otra cría del grupo y fue reprendido por una hembra adulta, que parecía ser la madre del pequeño con el que trataba de comunicarse, en lo que tildó de un proceso normal de socialización de la especie.
