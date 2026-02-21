Mono bebé viral inspira a cuidadores de pingüino huérfano; le dieron un peluche de pato al pichón

El caso de Punch, el macaco japonés bebé que adoptó un peluche de orangután como compañero, se ha vuelto viral en redes sociales, conquistando los corazones de millones de personas en el mundo y desando una ola de ternura y empatía hacia él.

Su historia, su fuerza y su resiliencia, han causado furor entre usuarios en redes; y recientemente se dio a conocer que el mono bebé inspiró a los cuidadores de un polluelo de pingüino a hacer algo similar.

Se trata de Henry, un pingüino bebé a quien se le ha otorgado un muñeco de peluche para que lo acompañe en sus primeras semanas de vida.

Este es Henry, un pichón de pingüino hada que nació en un acuario en Inglaterra. Foto: X

Cuidadores le dan un peluche a polluelo de pingüino para que no sienta tan solo

Henry es un pichón de pingüino hada criado a mano, que nació en las instalaciones del acuario temático Sea Life Weymouth, en Inglaterra. A su corta edad, ya se ha convertido en una de las principales atracciones del recinto, pues sus cuidadores le dieron un peluche para hacerle compañía.

El polluelo nació de uno de los dos huevos que su madre, Tyrion, puso a inicios de este año en el acuario, donde funciona el único espacio en Europa con una colonia de pingüinos hada, los cuales son originarios del sur de Australia y Nueva Zelanda.

Ya que en condiciones salvajes, esta especie de aves suele incubar un huevo y desechar el otro, el equipo del recinto decidió rescatarlo y colocarlo en una incubadora especial, permitiendo su desarrollo en condiciones controladas y supervisadas por humanos.

Sin embargo, gracias a la temperatura constante de la incubadora, Henry eclosionó —salió del huevo— antes que su hermana o hermano.

Henry con su peluche de compañía. Foto: X

El director de Sea Life Weymouth, Seb Webster, ha declarado que el pichón tiene tres semanas de vida, es de tamaño similar al de una taza de café, se alimenta cuatro veces al día y cuenta con buena salud.

Su equipo de cuidadores le ha dado un peluche de tamaño similar al suyo, que tiene como objetivo que Henry se acostumbre a la presencia de un ejemplar similar a él, que sea de compañía y estímulo conductual, y que el polluelo desarrolle habilidades sociales propias de su especie.

Este pichón de pingüino hada se convirtió en el ejemplar número 42 del acuario británico, el cual comenzó el programa de reproducción de la especie en 2018, tras recibir 25 ejemplares de un acuario que cerró en Australia.

El pingüino hada es el más pequeño del mundo. Foto: TresPM.mx

El pingüino hada, también conocido como pingüino azul o chico, es la especie de pingüino más pequeña que hay en el mundo. Estas aves alcanzan una altura de 30 a 35 cm y un peso de aproximadamente 1 kilogramo en la adultez.

