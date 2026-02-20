VIDEO: captan primer abrazo a “Punch”, mono bebé viral; así fue el conmovedor momento

"Punch", el mono bebé —macaco japonés— que se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días, por adoptar un peluche de orangután como su único amigo, ha recibido un abrazo de otro macaco de su misma colonia.

El monito, que nació el pasado 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa en Japón, fue rechazado por su madre de bebé, por lo que fue retirado de las instalaciones, criado por cuidadores durante sus primeros meses de vida y recientemente, reintroducido a la colonia de macacos en el zoológico.

El caso del mono bebé le ha dado la vuelta al mundo gracias a la serie de imágenes y videos en los que se le ve cargando, jugando y abrazando a su peluche de orangután de IKEA —que los cuidadores le dieron cuando se encontraba creciendo en solitario—, generando millones de reacciones en plataformas digitales por su ternura y por sus interacciones en busca de ser aceptado por la colonia de macacos o de lograr hacer un amigo.

Lee también “Punch”: Zoológico de Ichikawa registra "varias filas de gente" tras historia viral del mono bebé; así se integra a la manada

“Punch”: Zoológico de Ichikawa registra "varias filas de gente" tras historia viral del mono bebé; así se integra a la manada. Foto: Redes Sociales

Captan en video el primer abrazo a "Punch" en el Zoológico de Ichikawa

Un nuevo video está derritiendo los corazones de millones alrededor del mundo, ya que al parecer, Punch gozó de su primer abrazo por parte de otro macaco japonés de su colonia en el zoológico.

En el video se puede ver al pequeño primate ser abrazado y acogido por un mono más grande que él, quien sostiene al bebé entre sus piernas, mientras Punch se prende con seguridad de su brazo.

Al lado de ambos se puede observar a un macaco más grande que solo parece estar pasando el rato en el lugar.

Lee también Muere Eric Dane; esta fue la última publicación del actor de Grey’s Anatomy en Instagram

Tras la captura de esta primera muestra de amor explícita a Punch, otros usuarios han circulado más videos en los que se aprecia al monito jugando e intercambiando cariños con otro bebé del grupo.

Esto reafirma las declaraciones del zoológico y de los cuidadores, donde aclararon al público que el pequeño Punch no ha sufrido maltrato preocupante por parte de los integrantes de la colonia, simplemente está aprendiendo a socializar y convertirse en un miembro más del grupo, por lo que a veces es regañado por monos adultos, pero obtiene aprendizaje de cada interacción que tiene.

El tierno momento ha generado un sinfín de reacciones en redes, donde usuarios celebran el progreso de Punch en el proceso de integración al grupo y que ya no cuente únicamente con la compañía de su peluche.

También te interesará:

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu