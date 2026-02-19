“Punch”: Zoológico de Ichikawa registra "varias filas de gente" tras historia viral del mono bebé; así se integra a la manada

En los últimos días una enternecedora historia ha circulado en redes sociales, generando gran conversación entre los usuarios, quienes reaccionaron con ternura al caso viral. Se trata de Punch: un mono bebé del zoológico de la ciudad de Ichikawa en Japón que nació el pasado 26 de julio de 2025.

Este recién llegado integrante fue presentado oficialmente el 5 de febrero a través de la plataforma de X. No obstante, lo que parecía ser una alegre bienvenida cambió por completo cuando anunciaron que había sido abandonado por su madre, enfrentándose solo a los retos de la vida al apenas nacer.

Lejos de rendirse, la cría de mono utilizó un peluche naranja de un orangután como sustituto de una figura materna, aferrándose a él al dormir, jugar y comer. El caso conquistó internet y generó miles de reacciones entre el público, registrándose una "afluencia inusual" de visitantes, incluso en días laborables.

Zoológico de Ichikawa registra miles de visitantes

Luego de que la historia de Punch se volviera viral a nivel global en diversos foros de internet, un total de 8 mil personas visitaron el establecimiento el pasado fin de semana. "El doble de lo normal para esta época", señaló Takashi Yasunaga, un portavoz del zoológico a la agencia de noticias EFE.

El pequeño primate ha provocado filas de gente a las afueras del recinto, donde decenas de personas esperan para conocerlo y ser testigos de su proceso de integración a la manada. Asimismo, esperan ansiosos la oportunidad de tomar fotografías y compartir algunos videos en redes sociales.

El personal del recinto implementó medidas para organizar el acceso al área y gestionar el flujo del público para evitar estrés a los ejemplares. Por su parte, las autoridades del zoológico han pedido a los asistentes mantener silencio y respetar la distancia establecida para garantizar el bienestar del animal.

Punch hace nuevos amigos y se integra a la manada

El pequeño mono de casi 2 kilos y 7 meses de edad sigue necesitando el apoyo de sus cuidadores, quienes se encargan de su alimentación, no obstante, con el paso del tiempo Punch se ha ido adaptando al entorno abrumador dentro del zoológico, de manera gradual y bajo supervisión.

Además, Punch poco a poco comienza a integrarse a la manada, luego de ser intimidado y atacado por otros ejemplares de su especie. De esta forma, con paciencia y amor Puch ha mostrado avances favorables en su proceso de integración y ya recibe los primeros acicalamientos por parte de sus mayores.

Durante las primeras semanas, las crías de mono permanecen casi todo el tiempo con su madre, quien se encarga de su alimentación, protección y primeros aprendizajes sociales. Este periodo es clave para que el pequeño aprenda conductas sociales, jerarquías y dinámicas propias de su especie.

