Abuelita corre a jicarazos a “therian” de su negocio en Veracruz; video se vuelve viral

Un hecho inusual ocurrido en Coatzacoalcos generó un intenso debate en , luego de que se difundiera un video donde un joven identificado como “therian” protagonizó una escena que terminó con la intervención de una ciudadana.

Fenómeno "therian". Foto: Especial
Fenómeno "therian". Foto: Especial

Mujer corre a jicarazos a “therian” de su negocio

La grabación, compartida en la plataforma X (antes Twitter), muestra al joven desplazándose por la banqueta apoyado en manos y pies, imitando los movimientos y gestos de un perro. Su comportamiento llamó la atención de varios transeúntes, quienes observaban con sorpresa la escena.

Sin embargo el momento más polémico ocurrió cuando el joven se colocó frente a la pared de una dulcería y levantó la pierna, simulando la acción de marcar territorio. La representación no pasó desapercibida para una mujer adulta que se encontraba en un negocio cercano.

Al percatarse de la situación, la mujer salió del establecimiento con un recipiente con agua y se la arrojó sin previo aviso. Tras el acto, el joven se retiró rápidamente del lugar, mientras testigos reaccionaban entre desconcierto y asombro.

Video viral desata reacciones divididas

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, el clip generó opiniones encontradas sobre el fenómeno therian y sus manifestaciones en espacios públicos.

Mientras algunos usuarios defendieron estas expresiones como parte de una identidad o tendencia, otros cuestionaron los límites de este tipo de conductas en la vía pública y el impacto que pueden generar entre la ciudadanía.

Entre los comentarios que circularon en la publicación destacan frases como:

  • “Primera vez que veo una vaca echando la pis levantando la pata”.
  • “¿Y si lo atropellan? ¿Qué hay que hacer? ¿Echarle cal?”.
  • “La gente sí está loca, creo que como dice la Biblia vendrán cosas peores”.
  • “Si me llego a encontrar un therian en la calle voy a hablarle al antirrábico”.

