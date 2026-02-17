Los mejores memes que dejaron los “Therians”, nueva tendencia que está marcando las redes

En los últimos días, los therians se han convertido en un fenómeno viral en redes sociales, captando la atención de jóvenes y provocando preocupación entre los padres. Este movimiento está compuesto por personas que se identifican de manera profunda como animales, adoptando tanto su apariencia como su comportamiento, especialmente de gatos, perros y otras especies domésticas.

Este fenómeno comenzó a ganar fuerza en ciudades de Uruguay y Argentina, y rápidamente se extendió a varios países de Latinoamérica. Su popularidad aumentó aún más cuando una madre denunció un presunto ataque de miembros de esta comunidad a su hija al salir de la escuela, generando un debate sobre la influencia de este fenómeno en los jóvenes.

Los memes más divertidos que dejó la comunidad Therians

El término therians no tardó en convertirse en un meme recurrente en plataformas como X (antes Twitter). Los usuarios aprovecharon la tendencia para crear contenido viral, con referencias que van desde la filmografía mexicana hasta momentos históricos y de la cultura popular como:

La versión mexicana de Caperucita Roja , con el icónico lobo como protagonista.

, con el icónico como protagonista. El comediante Luis de Alba interpretando a El Ratón Crispín , también conocido como El Ratón Jarocho .

interpretando a , también conocido como . Experiencias escolares donde muchos recordaron disfrazarse de animales durante festivales y presentaciones.

A continuación te dejamos los mejores.

Estos son los mejores memes que han dejado los “therian”. Foto: Captura de pantalla

Cuando lleguen los therian a México: pic.twitter.com/r7S6NthmYC — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 16, 2026

¿En qué consiste ser Therian?

Ser Therian implica más que una simple identificación con un animal; es un fenómeno social y cultural que combina comportamiento, vestimenta y estilo de vida. Aquellas personas que forman parte de esta comunidad practican la cuadratropía, es decir, caminar o correr en cuatro patas, emulando la movilidad de su animal de referencia.

Accesorios y apariencia de los Therians

Los Therians utilizan varios accesorios para personificarse: máscaras, colas de pelo sintético, collares, correas, guantes y calcetines diseñados para parecer patas con garras y pelaje. Estos elementos les permiten expresar su identidad animal de manera visual y creativa.

Hábitos y comportamiento de los Therians

En su vida cotidiana, los Therians adoptan los hábitos instintivos de los animales con los que se identifican. Esto incluye acciones como olfatear, aullar, ladrar, maullar e incluso morder de forma lúdica. Además, suelen reunirse en encuentros sociales para realizar actividades de rol animal, que pueden incluir saltos acrobáticos, peleas simuladas, juegos interactivos o simplemente practicar sonidos y movimientos característicos de su especie.

