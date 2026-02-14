Captan a "therian" serpiente arrastrándose por la calle en Japón y video se viraliza

En días recientes la palabra "therians" ha inundado las redes sociales. Se trata de un fenómeno social e interactivo que está surgiendo entre la población juvenil en diversos países del mundo, alzando también la preocupación de los padres de los jóvenes y confusión en la sociedad.

Los therians son una comunidad contemporánea de personas que se identifican de manera intrínseca como animales —principalmente domésticos, como perros y gatos— y no como humanos.

Con ayuda de máscaras, colas u otros accesorios, estas personas adoptan la apariencia y el comportamiento de un animal, usualmente elegido por una profunda conexión con esa especie, un presentimiento de que en otra vida eran ese animal, entre otros.

Este nuevo fenómeno social causa preocupación en redes sociales. Foto: Redes sociales

Más allá de quienes forman parte del fenómeno social, esta nueva tendencia está generando preocupación entre la población, pues ya se han hecho virales relatos consternantes protagonizados por therians; por ejemplo, el de una madre que denunció que su hija había sido presuntamente atacada por miembros de esta comunidad; o de veterinarios, quienes relatan que las personas acuden a sus consultorios para ser atendidos.

"Therian" serpiente se viraliza luego de arrastrarse por las calles en Japón

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de un therian serpiente que se arrastró por las calles en Japón.

En las imágenes se ve a la persona, que parece ser una mujer, arrastrarse hasta el cruce de una calle, donde procede a esperar que los carros dejen de pasar.

La persona viste un atuendo de dos piezas, en el que la parte inferior imita la forma de una cola de serpiente, y junto con la pieza superior, tienen estampado que replica la piel escamada de este reptil.

"Therian"



Porque apareció un Therian Serpiente en Japón queriendo cruzar la calle. Qué mierda tienen en la cabeza estos hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/94UIYY9brZ — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) February 13, 2026

El video ha generado una ola de reacciones y polémica, entre miembros de la comunidad que aplauden a la persona y celebran la aparición, y quienes rechazan totalmente este nuevo fenómeno.

*Con información de Miriam De Santos Morales.

