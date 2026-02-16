¿Llegaron a México? Therians organizan convivencia en CU; esta es la fecha del evento

El fenómeno de los therians tiene ya una presencia formal en territorio mexicano con la organización de su primera convivencia oficial en la Ciudad de México.

Según los reportes de convocatoria digital, el evento se llevará a cabo en Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM el próximo 20 de febrero de 2026. Esta comunidad, que adquiere una visibilidad mediática notable en plataformas como TikTok, agrupa a individuos que sostienen una identificación intrínseca con animales, basándose en conexiones espirituales o psicológicas que trascienden la forma humana.

De acuerdo con el portal especializado The Therian Guide, la identidad therian (del griego therion, que significa "bestia") se fundamenta en la creencia de que el individuo posee un alma o una esencia vinculada a una especie animal específica. El sitio explica que muchos de estos jóvenes atraviesan un proceso denominado "despertar", en el cual reconocen esta conexión interior.

La expansión de este movimiento en México no se limita a la capital, pues la organización reporta una segunda reunión masiva en León, Guanajuato, programada para el 21 de febrero en los Arcos de la Calzada.

Expresión de identidad y la práctica de la cuadratropía en CU

La manifestación física de esta identidad se observa principalmente a través de la cuadratropía, que consiste en el ejercicio de caminar, correr o saltar utilizando las cuatro extremidades. Según la convocatoria difundida en redes sociales, el programa en Ciudad Universitaria incluye una reunión a las 2:00 PM en la zona de Las Islas, seguida de una "carrera therian" a las 3:00 PM en el Anexo de Ingeniería. Los asistentes a estos eventos suelen utilizar máscaras artesanales, colas de pelo sintético y guantes que asemejan patas para personificar su "theriotipo".

En cuanto a la dinámica de estos encuentros, los miembros adoptan comportamientos instintivos como aullidos, ladridos o maullidos. El portal de investigación en subculturas Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia señala que estas actividades permiten a los participantes explorar una identidad que consideran natural para ellos.

Sin embargo, estas prácticas levantan críticas y preocupaciones entre sectores de la sociedad, quienes cuestionan si esta conducta representa una actividad recreativa saludable o una desconexión de la realidad que afecta la integración social.

Perspectivas especializadas sobre el fenómeno social

La comunidad therian afirma que sus reuniones buscan ser espacios seguros de convivencia y autodescubrimiento. De acuerdo con estudios publicados en el repositorio académico Journal of Research in Personality, la identificación con grupos de nicho proporciona un sentido de pertenencia a jóvenes que se sienten alienados.

No obstante, la creciente preocupación surge ante reportes aislados de comportamientos agresivos. En países como Argentina y Uruguay, se registran denuncias de ataques atribuidos a personas que adoptan estas identidades, lo que aumenta el escrutinio sobre las reuniones en espacios públicos como Ciudad Universitaria.

Según los lineamientos de la American Psychological Association (APA) sobre identidades alternativas, es fundamental distinguir entre el juego de roles y los trastornos de identidad persistentes. Mientras los participantes defienden su derecho a la libre expresión y a la conexión con su "animal interior", sectores de la sociedad mexicana demandan una mayor observación sobre cómo estos movimientos influyen en la percepción de la realidad en menores de edad.

Por ahora, el evento en CU permanece como un punto de encuentro para una comunidad que busca validar su presencia en el espacio físico de la capital.

