Más Información

Netflix, Rexona y otras marcas que se suman a la tendencia “Therians”; así han sido sus épicas publicaciones

Netflix, Rexona y otras marcas que se suman a la tendencia “Therians”; así han sido sus épicas publicaciones

Miércoles de Ceniza 2026: ¿por qué no se debe comer carne hoy, 18 de febrero?; conoce la historia detrás de este día

Miércoles de Ceniza 2026: ¿por qué no se debe comer carne hoy, 18 de febrero?; conoce la historia detrás de este día

Salinas Pliego lanza peculiar sugerencia contra los "Therians"; esto dijo

Salinas Pliego lanza peculiar sugerencia contra los "Therians"; esto dijo

Simulacro regional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica HOY en CDMX y Edomex?

Simulacro regional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica HOY en CDMX y Edomex?

Caos digital y humor: YouTube sufre interrupción global y desata ola de memes

Caos digital y humor: YouTube sufre interrupción global y desata ola de memes

En cuestión de días, la palabra dejó de ser un término desconocido para convertirse en protagonista de millones de reproducciones en redes sociales.

Lo que comenzó como una serie de videos aislados terminó por transformarse en un auténtico fenómeno viral, generando debate, memes y hasta estrategias de marketing digital por parte de grandes marcas.

¿Qué son los "Therians"?; nuevo fenómeno social causa preocupación en redes sociales. Foto: Redes sociales
¿Qué son los "Therians"?; nuevo fenómeno social causa preocupación en redes sociales. Foto: Redes sociales

El fenómeno Therian que domina TikTok e Instagram

El auge de los therian se disparó gracias a videos difundidos principalmente en TikTok e Instagram, donde jóvenes aparecen utilizando máscaras de perros, gatos, zorros, lobos y otros animales. En las grabaciones no solo portan accesorios como colas o guantes con forma de patas, sino que también adoptan posturas, movimientos e incluso comportamientos inspirados en estos animales.

@mittenstherian2

en un pequeño río :0 #chinipas #chihuahua #mittens #therian #quadrobics

♬ nhạc nền - Chill with Nakano Miku ˃̵ᴗ˂̵<3 - 🎧Cloud Music🎵

Para quienes forman parte de esta comunidad, se trata de una forma de identidad o expresión personal. Sin embargo, para muchos usuarios el fenómeno resultó desconcertante, lo que provocó una ola de críticas, cuestionamientos y burlas.

Lee también:

De la controversia al marketing: marcas se suman al trend

Lejos de mantenerse al margen, varias empresas decidieron capitalizar el impacto del trend therian para conectar con el público joven.

Algunas de las marcas que se subieron a la tendencia fueron:

  • Rexona

La marca de desodorantes compartió en Instagram una imagen en la que aparece una persona con rasgos de cabra sosteniendo uno de sus productos, acompañada del mensaje: “Sácate el olor a Therian”.

Estas son algunas marcas que se sumaron al trend "Therian". Foto: Captura de pantalla
Estas son algunas marcas que se sumaron al trend "Therian". Foto: Captura de pantalla
  • Netflix Latinoamérica

La plataforma de streaming apostó por el ingenio al simular una búsqueda dentro de su plataforma con la frase: “series y películas para ver con tu amigo therian”. Entre los títulos sugeridos aparecían producciones con temática animal, invitando a los seguidores a etiquetar a su “therian favorito”.

Lee también:

  • Cerveza Tecate

Ésta también participó con una publicación en la que un águila sostenía una cerveza, acompañada del mensaje: “Yo si fuera un therian”.

  • 7-Eleven

La cadena de tiendas de conveniencia mostró a una cajera caracterizada como loba, junto a la frase: “Cancelen el trend de los Therian porque se me distraen los asociados”.

  • Amazon Prime Video

Al igual que las demás, Amazon se sumó con una imagen del personaje Karen Smith , de Chicas Pesadas, quien utilizó unas orejas de ratón para una fiesta de Halloween, acompañada de la frase: “Yo intentando encajar con la chaviza… Esto está muy Therian”.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]