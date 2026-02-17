Verástegui lanza dardo a Yeri Mua por fumar marihuana en Carnaval de Veracruz; “cultura vulgar”

El pasado 14 de febrero, la llamada “Bratz jarocha” fue la encargada de cerrar uno de los eventos más esperados del Carnaval de Veracruz 2026, reuniendo a cientos de asistentes que corearon cada tema. Sin embargo, más allá del espectáculo musical, un gesto en el escenario cambió el rumbo de la noche.

En pleno show, Yeri Mua fumó marihuana frente al público y, antes de hacerlo, lanzó una frase que provocó euforia inmediata: pidió a la Marina de Veracruz que, “con todo respeto”, los dejaran fumar. El comentario desató gritos, aplausos y una ola de reacciones tanto dentro como fuera del recinto.

La influencer y cantante Yeri Mua desató controversia al pedir públicamente a la SEMAR permiso para fumar marihuana en pleno Carnaval de Veracruz 2026.



El video del momento no tardó en viralizarse, convirtiendo a la influencer en una de las búsquedas más repetidas en redes sociales.

Eduardo Verástegui arremete contra Yeri Mua

Sin embargo, la polémica escaló cuando el actor Eduardo Verástegui se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter).

En su mensaje, criticó el espectáculo ofrecido en el Carnaval de Veracruz, calificándolo como un evento con “bailes vulgares, lenguaje vulgar y cultura vulgar”, además de señalar que se promovía el consumo de drogas entre jóvenes mexicanos.

Asimismo, el también activista fue más allá al afirmar que la cantante no debería volver a dar un show hasta rehabilitarse.

¿Qué respondió Yeri Mua tras las críticas?

Tras la viralización del video y los señalamientos, Yeri Cruz Varela, nombre real de la influencer, reaccionó mediante historias en Instagram.

En su publicación, expresó que debería “legalizarse” ser una joven atrevida, esotérica y libre en un entorno que, según señaló, está dominado por posturas conservadoras. Además, invitó a no callar opiniones, a romper patrones y a vivir sin miedo al qué dirán.

"Ponte el short más corto. Lee tu horóscopo. Fúmate ese porro. Reproduce reguetón mexa. Ve a terapia. Corta lazos generacionales. Ponte condón. Aborta si no estás segura. Has ejercicio. Dile a tu crush que te gusta. Ahorra todo lo que puedas. Pide perdón a tus padres y acaba la pinch* prepa. Igual todos nos vamos a morir algún día", mencionó.

