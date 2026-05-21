Luego de que Cinthia Aparicio eliminara de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a Alexis Ayala, el actor reaccionó y dejó claro que no toma esta situación de manera personal.

Hace apenas unas semanas, y a punto de cumplir tres años de matrimonio, la pareja sorprendió al confirmar que habían decidido tomar caminos por separado; y aunque Ayala aún conserva las memorias de su relación, la joven actriz decidió eliminar todo rastro.

“Yo respeto lo que cada quien haga. Es una cuestión personal y las alas son para volar, como lo he dicho”, dijo durante la presentación de "Tan cerca de ti, nace el amor", telenovela en la que participa.

Lee también Cinthia Aparicio elimina todas las fotografías de su perfil, tras separación de Alexis Ayala

El villano también aseguró que, a pesar de que las imágenes pueden borrarse de las redes, los recuerdos no son tan fáciles de eliminar, pues forman parte de la vida y la historia de cada persona.

“Cada quien vive los procesos como los tenga que vivir. Yo creo que la vida siempre hay que vivirla en presente, en el hoy. Si se tiene algún recuerdo del pasado, por más que borres una foto, los recuerdos quedarán”, agregó.

Por su parte, él ha decidido quedarse únicamente con los buenos momentos de su relación y mantenerse al margen de cualquier polémica.

"Yo la respeto mucho. Esas alas ya están emprendiendo el vuelo. Tiene a su familia, tiene a sus amigos”, finalizó.

Lee también Alexis Ayala confirma que está separado de su esposa Cinthia Aparicio