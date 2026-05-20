Cinthia Aparicio elimina todas las fotografías de su cuenta de Instagram y, aunque su perfil sigue abierto, las instantáneas que publicó en el pasado, ya no están disponible, incluídas en las que aparecía su esposo Alexis Ayala, del que se encuentra separada.

Han pasado 20 días desde que el actor de telenovelas dio a conocer que se había separado de su esposa, con quien contrajo matrimonio en noviembre 2023 y con quien sostenía una relación desde el 2021.

En su momento, en exclusiva para la revista "Hola", Ayala expresó que había sido Cinthia quien había tomado la decisión de la separación, pero, hace sólo unos días, también dijo que fue porque él no congeniaba con el plan de vida que ella tenía trazado para su futuro, en el que formar una familia era una de sus prioridades.

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"Hay sueños grandes, en los que yo ya no puedo compartir, yo no puedo compartir que tengamos tres hijos, yo no puedo compartir otras cosas, se plantearon muchas cosas, en las que tiene que haber honestidad de mi aprte, de decir en qué podía y decir en qué no podía", indicó.

En junio 2024, el actor fue cuestionado por varios medios acerca de si planeaban tener hijos; su respuesta fue que, en realidad, era su esposa que, en ese momento no deseaba embarazarse, motivo por el que, entre sus planes, estaban considerando congelar los óvulos de la actriz.

"Cinthia ahorita no quiere, yo le he dicho ´el día que tú quieras, pero por supuesto que sí´, o sea, yo no estoy con una mujer, para cortar sus sueños o sus alas, ni ella está conmigo para cortar mis sueños y mis alas, como pareja nos tenemos que ir acoplando", expresó en ese momento.

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El día en que las declaraciones de Ayala, se hicieron públicas, y donde afirmaba que no podía compartir el mismo sueño que su esposa, el perfil de Cinthia ya aparecía sin ninguna fotografía disponible y, si bien, no existe ninguna comprobación, a través de la que se pueda afirmar que borró sus fotografías por los comentarios de su esposo, ya hay quienes creen que es con motivo de que la actriz desea ver esta separación como un nuevo comienzo para ella.

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