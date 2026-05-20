Más Información

Crece en China, Corea y Japón el interés por la música occidental, afirma el pianista Martín García García

Crece en China, Corea y Japón el interés por la música occidental, afirma el pianista Martín García García

Lydia Cacho asegura que frente a la trata de mujeres hay una gran oleada de negacionismo

Lydia Cacho asegura que frente a la trata de mujeres hay una gran oleada de negacionismo

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Dan Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola

Dan Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola

“A quienes les corresponde defender el patrimonio nada más andan en la grilla": Sergio Hernández, pintor y escultor

“A quienes les corresponde defender el patrimonio nada más andan en la grilla": Sergio Hernández, pintor y escultor

Ensamble Vocal Katzarava despega con tres conciertos

Ensamble Vocal Katzarava despega con tres conciertos

elimina todas las fotografías de su cuenta de Instagram y, aunque su perfil sigue abierto, las instantáneas que publicó en el pasado, ya no están disponible, incluídas en las que aparecía su, del que se encuentra.

Han pasado 20 días desde que el actor de telenovelas dio a conocer que se había separado de su esposa, con quien contrajo matrimonio en noviembre 2023 y con quien sostenía una relación desde el 2021.

En su momento, en exclusiva para la revista "Hola", Ayala expresó que había sido Cinthia quien había tomado la decisión de la separación, pero, hace sólo unos días, también dijo que fue porque él no congeniaba con el plan de vida que ella tenía trazado para su futuro, en el que formar una familia era una de sus prioridades.

Lee también

"Hay sueños grandes, en los que yo ya no puedo compartir, yo no puedo compartir que tengamos tres hijos, yo no puedo compartir otras cosas, se plantearon muchas cosas, en las que tiene que haber honestidad de mi aprte, de decir en qué podía y decir en qué no podía", indicó.

En junio 2024, el actor fue cuestionado por varios medios acerca de si planeaban tener hijos; su respuesta fue que, en realidad, era su esposa que, en ese momento no deseaba embarazarse, motivo por el que, entre sus planes, estaban considerando congelar los óvulos de la actriz.

"Cinthia ahorita no quiere, yo le he dicho ´el día que tú quieras, pero por supuesto que sí´, o sea, yo no estoy con una mujer, para cortar sus sueños o sus alas, ni ella está conmigo para cortar mis sueños y mis alas, como pareja nos tenemos que ir acoplando", expresó en ese momento.

Lee también Alexis Ayala revela que la falta de convivencia propició su ruptura con Cinthia Aparicio; pide respeto para ella

El día en que las declaraciones de Ayala, se hicieron públicas, y donde afirmaba que no podía compartir el mismo sueño que su esposa, el perfil de Cinthia ya aparecía sin ninguna fotografía disponible y, si bien, no existe ninguna comprobación, a través de la que se pueda afirmar que borró sus fotografías por los comentarios de su esposo, ya hay quienes creen que es con motivo de que la actriz desea ver esta separación como un nuevo comienzo para ella.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta para Nodal? Exviolinista sorprende con look inspirado en ‘Amarte duele’ y las redes explotan. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

¿Indirecta para Nodal? Exviolinista sorprende con look inspirado en ‘Amarte duele’ y las redes explotan

Eiza González. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello)

Eiza González destila glamour y belleza con extravagante vestido de plumas en Los Ángeles

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo. (Photo by Angela Weiss / AFP)

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón. Foto: (AP Photo/Alex Brandon, File) / AFP

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón

[Publicidad]