En reconocimiento "a su destacada labor de investigación, promoción y difusión de la obra del poeta jerezano", el Instituto Zacatecano de Cultura concedió el Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta, ensayista y editor mexicano Víctor Manuel Mendiola.

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En el marco de las Jornadas Lopezvelardeanas 2026, el Jurado del galardón apuntó que la aportación de Mendiola ha sido fundamental para "rescatar la complejidad política, histórica y filosófica de 'La suave Patria', al reivindicar la tradición mexicana desde una mirada crítica frente a las ideas de progreso, así como una visión humanista que apuesta por la paz, rechaza la violencia y defiende la permanencia de un mundo de costumbres, en el que los mexicanos puedan reconocerse cotidianamente".

Víctor Manuel Mendiola, poeta. Foto: Instituto Zacatecano de Cultura

Asimismo, reconocen que el poeta, ensayista y editor ha conformado un corpus poético y ensayístico indispensable para comprender a Ramón López Velarde, como un poeta civilista, sensual, irónico, profundamente humano y vigente.

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"Su libro 'Cien años contra el fantasma del caudillo' (El Tucán de Virginia / Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro) es una reflexión en contra de la intolerancia y, con ello, acerca de las ondas lecturas que se pueden encontrar en un poema, donde 'La Suave patria' aparece como un poema civil, pero que tiene abajo un discurso religioso: 'el discurso civil y el religioso se entrelazan todo el tiempo, a través de la referencia a las mujeres, como a la virgen María'".

Víctor Manuel Mendiola nació en la Ciudad de México en 1954. Ha publicado libros de poesía, entre los que destacan "Vuelo 294" y "La bruja", así como ensayos fundamentales para la crítica literaria mexicana, entre ellos "Xavier Villaurrutia: la comedia de la admiración"; "El surrealismo de Piedra de Sol, entre peras y manzanas"; "El ángel que acompañó a Tobías. La suave Patria de Ramón López Velarde", y "El viaje inmóvil: Primavera indiana de Carlos de Sigüenza y Góngora".

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