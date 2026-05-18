Alexis Ayala habla de su esposa, Cinthia Aparicio, de la cual está separado y, expresa que, la joven actriz tenía muchos sueños a largo plazo que no empataban con su plan de vida, pues a pesar del gran amor que los unió, el actor de telenovelas expresó que, objetivos como el de tener tres hijos, es algo a lo que él ya no puede aspirar.

En entrevista en el aeropuerto de la CDMX, Ayala comentó a medios de comunicación que se encuentra bien y con el deseo de continuar su vida, aún pese a la separación de Cinthia afirmando que, mientras tenga salud y el impetú de disfrutar de su existencia, apostará por volver a creer en el amor.

"¿Por qué no voy a querer caminar de alguien de la mano mañana?, tengo vida por delante, soy un hombre de 60 años, con una mentalidad de 20, como la tenemos todos en la cabeza, nos sentimos jóvenes, si tienes salud, ¿no vas a querer seguir viviendo y trabajando?, yo no me quiero jubilar", expresó.

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Y, así como desea que la vida le dé otra oportunidad, tiene el anhelo de que Cinthia pueda realizarse en todos los aspectos, aún cuando eso suponga que lo haga con otra persona y lejos de él, pues indicó que, cuando hablaron de las expectativas familiares que ella tenía, Alexis le expresó que no podría ajustarse a sus aspiraciones.

"Hay sueños grandes que vienen, en los que yo ya no puedo compartir, yo no puedo compartir que tengamos tres hijos, yo no puedo compartir otras cosas, se plantearon muchas cosas, en las que tiene que haber honestidad de mi parte, de decir en qué podía y que no podía, ella no está mal, ella, tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante, merece todo mi respeto, lo va a tener siempre".

También reconoció que, aún cuando la relación comenzó y era consciente de la diferencia de edad que existía entre ellos, para él fue mayor el gran enamoramiento que experimentó que, los problemas que podrían desencandenarse después, quedaron en segundo plano para él.

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"Yo me compré esa película porque yo enloquecí con ella y, de alguna manera, el amor que tengo por ella está volteado a otro lado, pero no se me acabó el amor, como tampoco me dejó de gustar, como tampoco la dejo de admirar, de aplaudir, de ver que ha luchado y está haciendo cosas y logrará llegar muy lejos".

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