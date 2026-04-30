El actor Alexis Ayala y su esposa, la también actriz Cinthia Aparicio están separados, así lo dio a conocer a la revista "Caras", donde precisó que fue ella quien tomó la decisión tras 2 años y 10 meses de casados.

Comenzaron su noviazgo en 2021 tras conocerse en las grabaciones de la telenovela "Si nos dejan"

Recientemente, la pareja que se lleva 28 años realizó un viaje a Alaska y compartieron videos e imágenes espectaculares y muy románticas, sin embargo meses antes sonó fuerte las versión de una separación entre ellos.

¿Por qué se separan Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala admitió que se está replanteando como pareja con su esposa Cinthia, que fue ella quien tomó la decisión de separarse porque le crecieron unas alas hermosas y no se ve volando a su lado.

Sin embargo, precisó que aunque como pareja no se vean juntos, él siempre será el porrita de su vida.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, expresó a "Caras".

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