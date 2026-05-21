Ante los ajustes negativos recientes por parte de las agencias Standard and Poor’s y Moody’s sobre la nota crediticia de México, si bien el país mantiene una posición relativamente favorable entre las economías emergentes, enfrenta riesgos para preservar su perspectiva crediticia y mantener el grado de inversión, advirtió Banamex.

De acuerdo con un análisis de la institución financiera, donde revisó los argumentos de las agencias y sus anuncios recientes en varias economías globales, en el caso de México, aunque el rango de deuda pública continúa en niveles moderados en comparación internacional, las agencias calificadoras han comenzado a poner mayor atención en la trayectoria fiscal y en la credibilidad del marco de consolidación, más que en los niveles actuales de endeudamiento.

Banamex señaló que, hacia 2025, la preservación del grado de inversión dependerá no solo de estabilizar la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sino de garantizar una trayectoria descendente mediante balances primarios consistentes, contención del costo financiero y señales de disciplina fiscal.

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“Para México, esto implica que la preservación del grado de inversión dependerá no solo de estabilizar la deuda como porcentaje del PIB, sino de garantizar una trayectoria descendente mediante balances primarios consistentes, contención del costo financiero y señales de disciplina fiscal”; subrayó.

El reporte indicó que el principal riesgo para México radica en una posible erosión gradual de la credibilidad fiscal, particularmente en un entorno internacional adverso y de mayor volatilidad financiera.

Moody's ha cambiado la calificación de México, instituciones bancarias y de la CFE. Foto: Archivo

“El principal riesgo para México es que, en un entorno de erosión gradual en la credibilidad fiscal, ocurra algún choque adverso significativo que lleve a las calificadoras que ya lo tienen situado en el nivel mínimo de grado de inversión, a recortarle la calificación y retirarle ese estatus”, dijo Banamex.

Banamex destacó que la capacidad del gobierno para mantener disciplina fiscal y generar confianza en la sostenibilidad de la deuda será determinante para evitar un deterioro adicional en la percepción crediticia del país.

Deterioro fiscal, reto global, explica Banamex

Banamex señaló que en 2025 varias economías enfrentaron ajustes en sus calificaciones soberanas en un entorno macroeconómico complejo, donde las rebajas estuvieron dominadas por el deterioro fiscal y la dinámica creciente de la deuda. Entre los países que sufrieron recortes destacan Estados Unidos, Francia, Colombia y China, luego de que las agencias Moody’s, S&P y Fitch advirtieran déficits elevados, mayores necesidades de financiamiento y menor capacidad para estabilizar la deuda pública.

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El análisis de Banamex refiere que las agencias calificadoras también incorporaron factores como menor crecimiento económico, debilidad institucional y vulnerabilidades externas para justificar las bajas.

En el caso de Estados Unidos, Moody’s advirtió que las presiones de gasto estructural superan el crecimiento de los ingresos, mientras que para China, Fitch alertó que un menor crecimiento en el mediano plazo pesará sobre las métricas fiscales. En Francia y Colombia, las calificadoras pusieron énfasis en la viabilidad política de los ajustes presupuestarios y en la pérdida de credibilidad de los marcos fiscales.

En contraste, Banamex destacó que países como España, Portugal, Grecia, Italia, Turquía, Sudáfrica, Argentina, India y Pakistán lograron mejoras en sus calificaciones crediticias gracias a procesos de consolidación fiscal, reducción de deuda, fortalecimiento institucional y mejor desempeño económico.

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