El diputado y vocero de Morena, Arturo Ávila, consideró que pedir licencia es decisión "personalísima" del senador Enrique Inzunza, quien lleva casi un mes sin acudir al Senado de la República después de ser acusado por Estados Unidos de posibles nexos con el crimen organizado.

"Yo siempre pensaré que cuando alguien está señalado es deseable pedir licencia para que las autoridades puedan llevar a cabo una investigación sin que exista el fuero constitucional", dijo en conferencia de prensa.

Afirmó que sus dichos son a título personal ya que es vocero del grupo parlamentario y no podría hablar de a nombre de sus compañeros. "Y la decisión de pedir licencia o renunciar al cargo es una decisión personalísima"

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Respecto a si estos señalamientos contra Inzunza afectan a Morena, Ávila lo negó y citó una encuesta donde en Sinaloa tienen un 44 por ciento de intención al voto. "Contra un 9% del Partido Acción Nacional".

El 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador con licencia sinaloense, Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador morenista Enrique Inzunza y a otros siete funcionaros por narcotráfico y posesión de armas de fuego.

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