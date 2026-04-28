El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de la bancada de Morena, propuso reformar la Ley reglamentaria del artículo 6o párrafo primero de la Constitución, para establecer el derecho de réplica en redes sociales, plataformas digitales y servicios de difusión de contenido en internet.

“La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el marco jurídico del derecho de réplica para hacerlo acorde con las dinámicas del entorno digital, garantizando su ejercicio efectivo en los espacios donde hoy se desarrolla la conversación pública”, refiere la iniciativa.

El documento detalla que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de información inexacta o falsa que le cause un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen.

Lee también "El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

Actualmente, la ley establece el derecho de réplica en medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, sin contemplar de manera expresa ni suficiente las dinámicas propias del entorno digital, explica la propuesta.

“La legislación actual presenta limitaciones estructurales que impiden su aplicación efectiva en el entorno digital. En primer lugar, no reconoce de manera expresa a las plataformas digitales y redes sociales como sujetos obligados, lo que genera incertidumbre jurídica respecto de su responsabilidad en la difusión de contenidos”, detalla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr