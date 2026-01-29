Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, confirmó a EL UNIVERSAL que regaló el libro "Grandeza" del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a las y los diputados federales de su bancada, y puntualizó que también envío el ejemplar a opositores como Federico Döring "para que aprendan un poquito de nuestra lucha".

En entrevista, detalló que adquirió un total de 300 libros, y sostuvo que derivado de una negociación directa con grupo planeta, gastó un total de 30 mil pesos.

"¿Indigna regalar un libro? Es un libro que me costó 100 mil pesos. Me gasté 30 mil pesos porque cada libro me lo dieron en 100 pesos", puntualizó.

El legislador guinda afirmó que se trata de una regalo bien pensando, pues muchos congresistas regalan alcohol u otras cosas.

"Me pareció un buen detalle para los compañeros, lo regalé a mis diputados y también a varios diputados de la oposición, entre ellos a Federico Döring, y otros de oposición para que aprendan un poquito de nuestra lucha, y a varios de los coordinadores. Se buscó directamente la editorial planeta y conseguimos ese precio. Luego uno anda regalando botellas de vino y cuando uno regala un libro regala conocimiento. Considero que fue un regalo bien pensado y fue con mis propios recursos", explicó.

Arturo Ávila dijo que aún le quedan varios libros, por lo que invitó a diputados del PRI, PAN y MC a pedirle unos.

"Aprovecho para invitar a los de la oposición a que quienes quieran un libro me lo pidan, porque a varios les hace falta " sentenció.

