El diputado federal y vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, condenó que la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su Gobierno, se rehúsa a reconocer a una mujer como María Corina Machado, quien fue acreedora al Premio Nobel de la Paz.

“Si en verdad es tiempo de mujeres que lo demuestre la Presidenta junto con sus secretarías de Estado, legisladoras y simpatizantes, es el ejemplo que tiene que dar hacia una mujer que luchado por la democracia en Venezuela”, declaró.

El diputado indicó que Morena no ha tenido la valentía de reconocer a María Corina Manchado, tras haber estado siendo perseguida por un régimen y un “tirano” como Nicolás Maduro.

Döring exigió a la Mandataria, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hacer un reconocimiento público. “Ya pasaron varios días, pero nunca es tarde para que el Gobierno recapacite”.

Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, indicó que es increíblemente difícil entender cómo el oficialismo se niega en aceptar que hay talentos, hay liderazgo y se tiene un perfil político digno en el mundo como Machado.

“Corina Machado ha encabezado lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, dentro de un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro”.

El panista recordó que el presidente de Venezuela ha expulsado a más de 9 millones de venezolanos de su patria, pero Morena rechazaron este reconocimiento a Machado con gritos e insultos a la oposición.

“Se nota la misoginia hacia una mujer de lucha y con pasión por defender a su país, no nos extraña, así siempre fue Andrés Manuel López Obrador”.

Raúl Torres dijo que Morena y el Gobierno han demostrado lo alejados que están de los valores democráticos, desde un reconocimiento hasta un aplauso.

“A una mujer, que, de acuerdo a Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres, que llegan a estos reconocimientos y pasarán a la historia universal”.

El panista solicitó a la jefa de Gobierno, reconocer a María Corina Machado en público. “En tiempo de mujeres hay que saber reconocer a las mujeres exitosas como María Corina Machado”.

