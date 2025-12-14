El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó los actos de violencia y antisemitismo tras un tiroteo que dejó un saldo de más de diez muertos en Bondi Beach, Sídney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá este domingo.

“Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz”, expresó la Cancillería en sus redes sociales.

Expresó sus más sinceras condolencias a las familias afectadas, así como al pueblo de Australia por trágico ataque ocurrido en Sídney. Relaciones Exteriores recordó a los connacionales los números de atención de la embajada mexicana en Canberra para casos de emergencias: (+61) 409362644.

Homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas del tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AFP

Tiroteo en Bondi Beach deja 16 muertos y decenas de heridos

La policía australiana dijo que el ataque perpetrado por dos sujetos, padre e hijo, que dejó un saldo de al menos 16 muertos fue un “ataque terrorista”, que el gobierno local afirmó fue dirigido “contra la comunidad judía”.

Los servicios de emergencias trasladaron a 29 heridos a los hospitales de la zona, según informó la policía de Nueva Gales del Sur. Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue un “ataque dirigido contra los judíos australianos”, en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que el dirigente dijo que debería ser “un día de alegría, una celebración de la fe”.

“Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, añadió, refiriéndose como "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

El acto tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de mil personas, según lo informado por la policía.

Con información de EFE.*

