Diputados federales por Morena sostuvieron una reunión con legisladores locales del mismo partido en Querétaro, luego de que este sábado, el Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro rechazó por mayoría del bloque compuesto por Morena-PVEM-PT, el presupuesto del estado presentado por el gobernador Mauricio Kuri González de extracción panista.

Por lo anterior, y previo a la sesión que se llevará a cabo este lunes para volver a votar el presupuesto, el diputado Federal, Luis Humberto Fernández, sostuvo un encuentro con los congresistas locales Homero Barrera, Sinuhé Piedragil, Sully Mauricio Sixtos y Ulises Gómez de la Rosa quienes votaron en contra del Presupuesto Estatal, a fin de impulsar una reorientación de los recursos.

A través de un comunicado, la bancada guinda señaló que el PEF rechazado es un instrumento mal diseñado, que no representa una solución a los problemas estructurales del estado.

Los morenistas denunciaron que el proyecto estatal evidencia una marcada discriminación en la asignación de recursos hacia los municipios de la Cuarta Transformación, como Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Cadereyta.

Es así como el municipio de Pedro Escobedo revela una disminución sustancial de Obra Pública por parte del Estado en el ejercicio 2025, al obtener 19 millones 668 mil 657.26 pesos, una cifra que representa menos del 20% de la inversión estatal que tuvo el municipio en el año más bajo de la administración 2019-2024 (24 millones 63 mil 109.75 en 2022) y más de cinco veces menor que la inversión de 2020 (103 millones 528 mil 363.15).

Respecto al Paquete Fiscal 2026, los legisladores también se manifestaron en contra de las medidas de previsión para contingencias, señalando que imponen nuevas cargas a la ciudadanía en lugar de reorientar el gasto.

“No podemos avalar un presupuesto que no escucha a la gente, que no baja a territorio y que no responde a la realidad de quienes viven con carencias todos los días. Nuestro voto en contra es un acto de responsabilidad y congruencia”, coincidieron los legisladores.

El presupuesto se discutirá nuevamente este lunes.

