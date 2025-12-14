Con baja asistencia, Generación Z realiza marcha del silencio en CDMX; exigen cese de la violencia

Más Información

Con poca asistencia se llevó a cabo la , que partió desde el Ángel de la Independencia y concluyó en el Palacio de Bellas Artes, donde realizaron algunos posicionamientos.

Desde las 10:00 horas, alrededor de 300 personas, entre adultos y jóvenes, se concentraron en Paseo de la Reforma para exigir el cese de la violencia y el , la corrupción y la impunidad.

En punto de las 11:00 horas, entre banderas de One Piece y de la Virgen de Guadalupe, los manifestantes rechazaron la criminalización de las protestas sociales por parte del gobierno.

Jorge Alberto acudió a la protesta, “porque es momento que todas las generaciones, que todo México, nos unamos por la paz, la seguridad y por servicios eficientes de salud y educación”.

Aspectos Marcha Generación Z. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Aspectos Marcha Generación Z. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Es necesario que México despierte. Somos una sola nación, un solo pueblo que está viendo por nuestras futuras generaciones. Estamos entregando un país desecho”, dijo.

Yair llegó desde Pachuca a la protesta para exigir que cese la violencia y la inseguridad en México, “ya no más discursos políticos que engañan a la gente”.

Para él, las principales exigencias al gobierno federal son la , el combate al crimen organizado, el abasto de medicamentos, el mejoramiento del transporte público, entre otras.

Ante la criminalización de las manifestaciones, sostuvo que “todos los mexicanos necesitamos expresarnos, porque el gobierno está obligado a escucharnos sin colores, partidos ni polarización”.

David asistió a la marcha, “porque hay un sector de la sociedad mexicana que estamos en contra de cómo se ha desarrollado el gobierno actual”.

“A diferencia del 6 de diciembre, aquí no hay acarreo, no hay camiones, no hay grupos gremiales que vienen por parte del gobierno. Estas marchas son auténticas, donde podemos que la gente acude libremente a manifestar sus inconformidades”, añadió.

Para él, es importante alzar la voz ante la criminalización de la protesta, “porque el gobierno no entiende que somos ciudadanos que tenemos derecho a expresarnos. Ellos gobiernan para una facción, para su partido y para la gente afín a sus ideas”.

