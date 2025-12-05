En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, magistrados del Tribunal Electoral señalaron que ante la eventual reforma electoral, se pueden atender distintas problemáticas en el sistema electoral como el modelo de comunicación política, injerencia del crimen organizado, votación por medios electrónicos, entre otros.

Durante la presentación del libro “Desafíos contemporáneos de la función electoral mexicana: análisis y propuestas en el primer cuarto de siglo”, coordinada por el magistrado Felipe Fuentes, señaló que el supuesto sistema de comunicación política buscaba impedir compra de tiempos en radio y televisión, sancionar la calumnia e impedir que la publicidad gubernamental se convirtiera en propaganda personalizada.

“Se creó un sistema rígido de spots que fragmenta el mensaje ¿Qué es lo que ven en televisión? Spots que duran muy poco ¿y qué transmiten de mensaje político? Nada”, aseveró.

Insistió en que se debe transitar hacia el voto en modalidad electrónica, sin embargo, el sistema político está basado en la desconfianza.

“Permitamos que haya auditorías, permitamos que ciertos factores externos verifiquen que funcionen estos sistemas adecuadamente”, dijo.

Magistrados del Tribunal Electoral plantean temas que deberían considerarse en reforma electoral. Foto: X @TEPJF_informa

El magistrado Felipe de la Mata, apuntó que se deben considerar las experiencias de otros países sobre estos temas, y la propia del país.

Sobre el crimen organizado, subrayó que es un tema que se ha podido verificar en algunos casos, como una elección de gubernatura de Michoacán, donde se secuestraban urnas y se regresaban llenas, motivo por el que anularon varios distritos.

“Lo que tendría que suceder es abrirnos al voto anticipado, para que no haya votación de todo el mundo al mismo tiempo y se puedan secuestrar las urnas; a lo mejor el voto por internet nos ayudaría. Es decir, buscar fórmulas que creo, para una reforma electoral se vuelven importantes”, manifestó.

Recordó que en la India, por ejemplo, se utilizan urnas electrónicas con sistemas que garanticen seguridad, y que esto podría implementarse en México para dejar las boletas en papel.

“Nos tenemos que abrir a todas las experiencias que existen en el mundo, pero más allá de eso, empoderarnos como nación y darnos cuenta de que nosotros sí podemos, y claro que podemos desarrollar un nuevo tipo de justicia más rápida, más eficiente y quizá lo que tiene que hacer es abrirse a la tecnología”, expuso.

