El relato "O Kyrios Jeri", del escritor Enrique Escalona, resultó ganador de la primera edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025, concurso que como su nombre lo indica, organiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), mismo que se dio a conocer en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El ganador agradeció la decisión del jurado y comentó que el germen de su cuento fue un sueño muy vívido. "Soñé que era una mano nadando en una piscina y en algún momento me quedaba en el fondo de una piscina. El mayor premio es ser leído. Estoy feliz de que el próximo año mi cuento se publicará, estaré ansioso de verlo en redes sociales o en impreso", dijo.

Lee también: Gael García Bernal incursiona en el audiolibro

Enrique Escalone detalló que el protagonista de su historia es una mano, la cual acumula más experiencias de las que experimenta su dueño, y que fue construida en un momento en que releía obras de Ítalo Calvino, Franz Kafka y Marcel Aymé.

Al respecto, la escritora Ethel Krauze resaltó la originalidad de la obra del ganador y recordó que en el país existe una gran tradición cuentística. “Todos los caminos conducen al cuento y no hay una sola manera de definir este género, ese abrevadero de información como lo puede ser un relámpago que ilumina de repente la noche y luego todo regresa a la oscuridad. El cuento tiene esa vocación y destino de ser un parpadeo, un sueño, una sensación de nostalgia”, señaló.

Gabriel Wolfson Reyes, coordinador de la licenciatura de literatura en la UDLAP, destacó que este tipo de premios ya no son comunes. “Hay menos este tipo de premios, que se otorga a un cuento único, a un texto único. Hay premios a libros de cuentos, novelas o poesía, pero premiar a un cuento único es singular”.

Lee también:“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

El también narrador recordó cómo la publicación de un sólo texto fue vital para la literatura mexicana y latinoamericana durante el siglo pasado, por lo que añadió la necesidad de fomentar este tipo de certámenes. “Es dar un lugar a los jóvenes escritores y como ejemplo, es que nos llegaron más de 600 trabajos, cantidad extraordinaria de cuentos. El jurado se conformó de los escritores: Iván Soto Camba, Daniel Salinas Basave y Verónica Gerber”

Martín Sánchez Camargo, director del departamento de Letras y Humanidades de UDLAP, expresó que desde la universidad se promueve la lectura y escritura con la finalidad de abrir accesos al conocimiento científico y humanístico. También detalló que los talleres literarios que la institución impartirá el próximo año serán impartidos por los escritores Mónica Neponte y Julián Herbert.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc