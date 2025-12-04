GUADALAJARA. —Hace siete años, Gael García Bernal, junto con el dramaturgo y actor David Gaitán, comenzaron a idear una radionovela sobre Hilde Krüger, la actriz y espía alemana que fue enviada a México por Goobbels para conseguir apoyo y petróleo del Estado mexicano, una historia que es una de las piezas producidas por La corriente del Golfo —que Gael tiene en sociedad con Diego Luna— con las voces del propio Gael, Alfonso Herrera e Ilse Salas.

Y desde esa productora, hace seis meses, también construyeron la dramatización para el audiolibro La metamorfosis, de Franz Kafka, narrada por Gael García Bernal, Cassandra Ciangherotti y Mauricio Isaac. Ambas historias ya se pueden escuchar en la plataforma Audible y representan el nuevo proyecto que Gael ha emprendido: las historias que se crean en el teatro con universos sonoros, pero se producen para la radio.

Hace siete años “dijimos, ‘bueno, a ver, con la multiplicidad de anécdotas y de historias fantásticas que hay por narrar y que tenemos más a nuestro alcance y podemos investigar sin tantos recursos, en vez de pensarlos en el camino del audiovisual, que siempre es mucho más complicado, que requiere mucho dinero y está sujeto a lo que la pantalla impone, ¿por qué no lo exploramos en una radionovela, Y así le vamos poniendo las palabras a lo que queremos contar'”, afirma en entrevista el actor de Amores Perros y No.

Entonces, con David Gaitán empezaron a armar, dice, este cuento sobre esta historia fascinante de Hilde Krüger en un contexto increíble de los espías previos a la Segunda Guerra Mundial en México, de todo lo que estaba sucediendo. “Y de pronto dijimos ‘hagamos esto’ y nos pusimos de acuerdo seis personas y lo hicimos. Y así se empezó como un laboratorio, una forma de querer explorar estos otros caminos que quizás después podemos traducir Hilde Krüger a la pantalla”, indica el famoso artista.

Fue ahí cuando apareció Audible y le propuso que él narrara el audiolibro de La metamorfosis, su contrapuesta fue hacerla como una lectura dramatizada. “Si es un libro tan pequeño donde además hay un personaje que narra en primera persona dentro de una habitación, ¿por qué no lo hacemos con algunos amigos actores que podamos como jugar con esos papeles?”. Y así lo hicieron.

Optaron por este nuevo proyecto que le entusiasma: combinar el audio y el teatro, que requieren jugar en otro terreno, querer trabajar metiendo las manos al lodo.

“Y para poder meter las manos al lodo, pues prefiero no pedir permiso y nada más ponernos a hacerlo. La cosa audiovisual, y ahora con las plataformas y la televisión, requiere muchos permisos, requiere muchas letras y requiere unas telenovelas internas que son agotadoras y son procesos larguísimos e insoportables. Pues no, optamos por esta, que es una manera de poder trasladar esta experiencia teatral a otro medio que, la verdad, a mí me fascina: escuchar la radio, pero debo decir que no soy de audiolibros ni tampoco de radionovelas, pero igual y funciona igual y no. Es una idea que rebota y se logra, así fue Ambulante también”, dice Gael García Bernal, quien apuesta a la imaginación.

“La lectura es muy parecida a los sueños, todas estas abstracciones que manejamos cuando leemos o soñamos son difíciles de poder aterrizar en palabras y, además, es un viaje muy personal. Esa alquimia me interesa y podrían venir otros proyectos, porque es un ejercicio creativo”.