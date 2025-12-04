Una idea ambiciosa que tuvieron la cantante y compositora Magos Herrera (Ciudad de México, 1970) y la artista italiana Paola Prestini (1975) —crear una ópera a partir del poema mayor de Sor Juana Inés de la Cruz, el Primero sueño— conquistó el Metropolitan Opera House (MET) de Nueva York en enero de este año, donde tuvo casa llena y recibió excelentes reseñas de la prensa especializada: Opera World, Opera Wire, The Observer y The New York Times, entre otros medios internacionales.

Ahora, Primero sueño se presentará en el Zócalo y el atrio de la Catedral de Puebla, mañana a las 19:30 horas, y en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, a las 18 horas, con entrada libre que requiere un registro especial para acceder.

En medio de un entorno turbulento para los latinos en Estados Unidos, “con un personaje como Sor Juana, estas narrativas están más vigentes. La batalla de Sor Juana es una inspiración”, dice Herrera, en entrevista, y adelanta que se tiene pensado presentar la obra en California el año que viene.

La crítica fue muy elogiosa con la obra.

Así es. El New York Times, Opera Wire, toda la crítica especializada abrazó muy bien la ópera. Es una ópera muy particular porque es procesional en español; porque es el poema de Sor Juana, el Primero sueño. Es, digamos, una extracción de lo esencial del poema, y lo presentamos en español. En la obra explicábamos, un poco, de qué se trataba cada cuarto, pero respetando las palabras de Sor Juana. Estoy contenta de que Sor Juana tenga esa relevancia y esa permanencia.

¿Seguirá siendo la misma dinámica en México?

La pieza, digamos, está tomando un giro en el que se adapta un poco a cada lugar donde se vaya a presentar. Ahora será en el Zócalo y el atrio de la Catedral de Puebla; después, en la Cámara de Diputados, en el Edificio E. Es una ópera procesional que, si bien fue hecha para habitar los espacios del MET, ya nos quedó claro que, en su viaje, en su navegar, vamos a tener que adaptarla un poco en cada espacio, particularmente en Puebla.

Cabe mencionar que esto es gracias a la invitación del Ayuntamiento de Puebla, pues abrazaron la idea de que nosotros queríamos que fuera una ópera abierta para todo público y que, de alguna manera, todo el público fuera invitado y participara. Entonces, esta idea de lo procesional es abierta al público. Y culmina con todo el despliegue escénico en el atrio de la Catedral, y en la Cámara de Diputados tendrá su pequeña procesión y habitaremos y adaptaremos la pieza a los espacios allí. Es como ir habitando los diferentes espacios conforme se va moviendo el galeón de Sor Juana.

¿Cuáles son las diferencias más llamativas entre la versión del MET y las de México?

Son cuatro momentos distintos del poema y en estos cuatro momentos distintos siempre hay estos hilos conductores que son procesionales. En realidad, los momentos siguen siendo los mismos. Vamos a presentar todos los momentos del poema, pero digamos que, a diferencia de lo que presentamos en el museo, que eran literalmente cuatro lugares distintos, en Puebla van a ser, por ejemplo, dos previos al atrio.

Y en la Cámara de Diputados es un solo espacio, un gran hall que habitaremos con sus diferentes balcones para las procesiones. Pero todas las piezas, todo el poema se manifestará, digamos.

¿Cuál fue el gran reto a la hora de hacer esta adaptación?

La pieza es un reto en sí mismo. Es la obra maestra de Sor Juana, que es sumamente compleja y además escrita en un español barroco. Para mí, el mayor reto fue entender el poema porque, además, el libreto y la música la escribimos Paola Prestini y yo. Entonces, creo que nuestro mayor reto fue enfrentarnos a un personaje sumamente importante para el paradigma mexicano y la historia nacional; un personaje que teníamos que tratar con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho conocimiento, no solo del personaje, sino del poema en sí que íbamos a abordar.

El gran reto fue primero que Paola y yo entendiéramos el poema y para eso nos rodeamos de asesores fantásticos: Mónica Lavín, Alberto Ruy Sánchez, Sara Poot Herrera, Conrado Tostado… gente que nos ayudó a entrar en la piel de la importancia del personaje y comprender el poema en su amplitud y en su significado para de ahí extraer lo más esencial para llevarlo al oído contemporáneo. Y también fue un reto que eso se tradujera a todo el equipo; que todo el equipo y la directora, Louisa Proske, que todos entendiéramos no solo quién es Sor Juana, sino su contexto histórico y el poema en sí. Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, también fue crucial, así como Ronda Kasl, curadora del Metropolitan Museum. Todos fueron muy generosos para arroparnos y que entendiéramos. Tanto Paola como yo y todo el equipo hicimos una residencia en México, yendo al Claustro de Sor Juana, a los museos, pláticas, mesas redondas. Eso fue trabajar el material, el work in progress, durante dos años con el objetivo de entender muy bien de qué estamos hablando. Lo demás fue el tiempo, la práctica, el ensamble, adaptar la obra al espacio. Creo que lo que más nos interesaba era poder traducir y mostrar la complejidad, la profundidad y la universalidad del pensamiento de Sor Juana.

Después de sumergirse así en la obra y la vida de Sor Juana, ¿cuál es su visión de ella?

Fue una gran aventura. De una manera muy superficial está la idea de que Sor Juana fue la escritora del México barroco y hombres necios que acusáis a la mujer sin razón... Creo que el haber hecho todo este trabajo me hizo entender, por un lado, la magnitud y complejidad del pensamiento de Sor Juana. Pero, por otro lado, me hizo conmoverme profundamente por el personaje. Además, me identifico mucho con ella en el sentido de que fue una mujer que, a pesar de su circunstancia, de su contexto histórico, tuvo una pasión insaciable por el conocimiento, y lo defendió y encontró; fue lo suficientemente astuta para encontrar la forma y la circunstancia para poder perseguir su sueño. Eso lo repito mucho porque, en ese sentido, a mí también me cautiva mucho. Fue una de las primeras escritoras que en la Nueva España nos marcó el mapa de lo que es ser mexicano. La nueva identidad mexicana en la Nueva España fue este cruce de caminos entre lo indígena, lo español y la tercera raíz, lo africano. Ella usó esas tres vertientes en su escritura, escribió en náhuatl y de alguna manera evocó cantos africanos en algunos de sus villancicos.

De alguna manera es alguien que nos guía el camino de una nueva identidad y de un gesto de ser mexicano. Sor Juana fue, al mismo tiempo, una mujer sumamente universal a la que le gustaba conversar con el mundo; a pesar de que no viajó, hablaba del mar, de los viajes, de la ciencia, de la anatomía, de la historia... Era una mente sumamente prolífica, universal. Lo más bello de Sor Juana es que su imagen es un gran ejemplo de cómo nuestra imaginación es nuestro gran galeón. La imaginación es este espacio, esta joya donde podemos manifestar nuestros sueños y hacerlos realidad, Yo creo que en ese sentido es donde me encontré ahora con Sor Juana, después de estudiarla tanto.

¿Cómo diría que está vigente hoy Sor Juana?

A pesar de haber sido una escritora de su tiempo, una escritora barroca, fue una mente universal. Creo que eso es lo que la hace atemporal y, por tanto, vigente. Tenía un pensamiento que quería abarcar todo y eso no tiene vigencia, eso es total y absolutamente atemporal.

Creo que ahí es la gran relevancia y por eso es que creo que está teniendo tanto eco la ópera. Sor Juana es un personaje que inspira: esta mujer aguerrida, con conocimiento y valiente, que abrazó su derecho al acceso a la educación, protofeminista, pareciera que es, en ese sentido, una mujer de nuestros días.

¿Qué opina del entorno turbulento en el que viven los latinos en Estados Unidos?

Estamos viviendo cosas que nunca pensé que iba a vivir. De repente siento que está en riesgo lo que me apasiona de vivir en Nueva York: que es un espacio inclusivo, vanguardista, cosmopolita, diverso. Un lugar de conversaciones universales. Estas narrativas están en riesgo.