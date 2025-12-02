GUADALAJARA, JAL.- “¿Tú quieres hacer la colección del Boom con cuota masculino o femenina? ¿Esa es tu intención, tu interés, tu pasión como lectura?”, confrontó molesto el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II a una periodista española que preguntó sobre la colección 25 para 25 que de los 27 autores seleccionados, sólo tiene a siete mujeres. El funcionario le dijo: “entre gitanos no nos leemos las manos” y volvió a la carga.

“¿Tú quieres hacer una colección que vaya a atacar el gran fenómeno de la pérdida de lectura, del gran momento de la literatura latinoamericana del siglo XX, la quieres hacer con cuota?”. El intercambio se dio durante una conferencia de prensa a la que llamó el FCE en su stand de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para hablar de esta colección que dijo, se lanzará el 17 de diciembre a las 16 horas en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros países.

La pregunta le molestó, dijo: “Si a ti te digo, ‘Hazte una colección del boom’, ¿qué te viene en la cabeza? Vargas Llosa, Cortázar, Gracián Márquez, Onetti, Benedetti. Sigue…”, la periodista española siguió: “Elena Garro, Rosario Castellano…”. El funcionario la interrumpió: “Elena Garro la publicamos en la colección 21 para 22”. Ella volvió: “Sí, también Amparo Dávila y está de vuelta”, Taibo volvió a la carga: “Pero quizás porque Amparo Dávila nunca había tenido la difusión que puede tener como autora en México”.

Lee también: En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Y agregó con su estilo: “Pero la respuesta es obvia, al formular que el eje era el Boom, un poco después te daba una colección no masculina, sino una colección representada mayoritariamente por autores”. La periodista reviró y dijo que están autoras, como Nona Fernández que no es del Boom o incluso Fabricio Mejía que tampoco es del Boom sí está aquí dentro.

“Algunos los intentamos, no creas que todas las compañeras que tratamos no están, varias intentamos y no pudimos. No necesariamente mexicanas, pero de todas maneras México aportó a la colección cinco autores, cinco, tres mujeres y dos hombres. ¿Qué aportó Uruguay? Aportó dos hombres. ¿Qué aportó Colombia? Una y uno”.

Incluso Taibo, quien antes había dicho que en la primera de nombres anotaron a 100 que fueron seleccionados “por consenso internacional”, dijo no recordar en esos 100 libros sí había un mayor número de mujeres. “No me acuerdo. Sé que algunas se desaparecieron en el camino por razones muy extrañas, porque la autora en el último minuto dijo, ‘No, no, económicamente esto no es rentable’. Y no voy a decir su nombre, claro; en otros porque no teníamos el caminito con la editorial o dijo que no interesaba”.

Al final, Taibo zanjó el tema: “Sí, perdimos autoras, también perdimos autores. Hasta el último minuto perdimos a Cortázar, que para mí era fundamental. Así una colección del boom sin Cortázar, me duele el corazón”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc