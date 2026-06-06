[Publicidad]
Amecameca, Mex. - Elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste localizaron y pusieron a salvo a seis personas que se encontraban extraviadas en las inmediaciones del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
El agrupamiento adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) recibió el reporte del C5 sobre una llamada de auxilio a través del número de emergencias nacional 911 relacionado con un grupo de excursionistas en la zona alta de la reserva natural.
Los cuatro hombres y dos mujeres que formaban parte del grupo de senderistas fueron localizados tras un operativo de búsqueda implementado por la Policía de Alta Montaña y Agreste, quienes integraron una célula para su ubicación.
Lee también Semovi restablece plataforma para trámites vehiculares y emplacamiento en CDMX; servicio opera de manera regular
Las personas explicaron a los uniformados que se desorientaron al intentar descender de la periferia volcánica y, tras ser valorados médicamente, ninguno sufrió lesiones, solo presentaron fatiga leve.
Los seis senderistas fueron resguardados y cobijados, para posteriormente ser guiados por los elementos estatales para tener un descenso seguro hacia la zona de Paso de Cortés, sitio donde se encontraban estacionados sus vehículos particulares y del cual se retiraron por sus propios medios.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México hizo un llamado a los visitantes a transitar exclusivamente por senderos seguros y no intentar tomar atajos que puedan poner en riesgo su vida.
Semovi restablece plataforma para trámites vehiculares y emplacamiento en CDMX; servicio opera de manera regular
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Alejandro Espinosa Yáñez
El impacto de las (nuevas) tecnologías en el trabajo universitario
Espectáculos
La historia de Julia Pastrana llega a la tv
Espectáculos
El cantautor Manuel Carrasco contra la apatía
Instituto Mora
La Copa Mundial 2026 y los trabajadores de obras y servicios en la CDMX, un asunto de responsabilidad social pendiente
Sección
Números que hacen historia: Los récords de Brasil, Alemania, Inglaterra y México en los Mundiales
Sección
Horóscopos de hoy: Sagitario, es momento de aprender de tus errores y mejorar en tu día a día
Sección
Tragedia en Tlalpan: Joven motociclista fallece al caer de 7 metros de altura
Sección
Copa del Mundo 2026: Las 8 parejas de hermanos que disputarán el torneo