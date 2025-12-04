“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

GUADALAJARA, JAL.- “Trabajar la opacidad, el pliegue en el lenguaje e incluso la lentitud es hoy un gesto de resistencia contra ciertas lógicas de nuestra época capitalista que destacan como un valor la prosa económica, efectiva, sin adornos y veloz. Pero la literatura no es la Bolsa de Valores ni la gerencia de una empresa”, expresó Fernanda Trías, escritora uruguaya ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 por su novela "El monte de las furias".

Durante la ceremonia de entrega del galardón, la premiada criticó las exigencias del mercado hacia la literatura. “Ante estas lógicas que quieren regular la manera en que deberíamos de escribir e imaginar, la elaboración poética se convierte en un imperativo. No todo es canjeable ni reemplazable. No todo llega listo para traducirse al lenguaje televisivo. El lenguaje no es un simple vehículo para contar una historia, así como un río no es un recurso y un bosque no es materia prima. Las palabras traen colgando muchas cosas”, dijo.

La también ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2021 por su novela Mugre rosa recordó una frase de Beckett: “sólo nos queda fracasar mejor”, la cual aplica a su escritura. “Supongo que ganar este premio por segunda vez es mi manera de hacerlo. Como escritora siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras, sin olvidar que el trabajo literario no es el tema, esas obsesiones que desde siempre me acompañan, sino lo que el lenguaje hace con el tema”.

La autora definió "El monte de las furias" como un resultado de una constante búsqueda, asumiendo nuevos riesgos. “Espero no sentirme nunca demasiado cómoda en la escritura; desacomodarme primero para incomodar después”.

Entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 a la escritora uruguaya Fernanda Trías, durante la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Foto: Hugo Salvador / El Universal

Dos personajes centrales de la novela ganadora son una mujer y una montaña, ambas sin nombre y ordinarias. “Las dos escriben, la mujer en un cuaderno y la montaña en su propio cuerpo, hecho de capas geológicas, es decir, hecho de tiempo e historias. El cuerpo, sea humano o geológico, esté vivo o muerto, es memoria, un texto en el que el tiempo imprime su testimonio. El tiempo dice: yo pasé por aquí. La mujer y la montaña trabajan la tierra, cada una a su manera. La mujer y la montaña desean”.

Trías destacó que, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, escribir siempre es ir en contra de. “El destino de la letra ha sido un destino prohibido para nosotras, incluso para mí que nací en el siglo XX. Me decían que la escritura no podía ser más que un hobby como bordar o tocar el piano, y tal vez porque tuve que darle la vuelta a ese destino es que en mi narrativa aparecen tantas mujeres que escriben, que narran o se narran intentando comprender quiénes son realmente”.

Durante la ceremonia, Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL de Guadalajara, mencionó que este premio es una muestra de la calidad y cantidad de las obras presentadas por mujeres. “El tiempo de las mujeres siempre ha estado aquí y ahora se empieza a notar y lo vamos a seguir haciendo notar en la feria”.

Finalmente, el escritor Julián Herbert destacó la originalidad de la novela ganadora ya que utiliza temas urgentes, para encontrar una trama más elaborada y compleja, tales como: las genealogías de lo femenino, la violencia contemporánea y el fenómeno de la desaparición representada de manera excéntrica sin perder el sentimiento del horror.

melc