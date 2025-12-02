Si bien los mercados no han reaccionado a la implementación de la reforma judicial, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empieza a hacer cambios radicales, habrá volatilidad, advirtió Franklin Templeton México.

También la reforma electoral podría ser una fuente de inestabilidad en los mercados, consideró la firma gestora de fondos de inversión más grandes del mundo.

Durante el webinar Perspectiva Económica y de Mercado sobre México y el mundo, el vicepresidente y codirector de inversiones, Luis Gonzali, se refirió a los riesgos para los mercados financieros.

Explicó que están siendo bastante permisivos con la reforma judicial, porque técnicamente no ha pasado gran cosa.

Sin embargo, alertó, si de repente la Corte empieza a hacer cambios muy radicales a lo que está acostumbrado el mercado, empezaremos a ver algo de volatilidad.

Además, Gonzali consideró que pese a que la reforma electoral aún está “en el tintero”, no se sabe exactamente cómo vendrá, pero podría ser una fuente de volatilidad.

“Creo que el mercado, con las noticias de las últimas semanas, ha estado bastante más atento de lo que pueda hacer la Corte y en cambios en la narrativa o estatus de lo judicial”, expuso.

T-MEC también generará volatilidad en tipo de cambio

En la parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estimó, que también provocará vaivenes, pero al final saldremos más favorecidos frente al mundo.

“Debería de estar renegociado en el primer semestre del año, casi en su totalidad para que el presidente (de EU) pueda pregonar que logró un mejor acuerdo ante la cercanía de las elecciones intermedias de noviembre y después cumplir su promesa de campaña de bajar la inflación”, anticipó.

De superarse el tema de incertidumbre alrededor del T-MEC, aseguró que la inversión fija en México podría darle la vuelta y favorecer las expectativas económicas.

“Luego de dos trimestres complicados, se espera uno más positivo debido a que la inversión fija cayó de manera importante de alrededor del 6%, lo que podría revertirse si es que creemos en que el tema comercial se va arreglar”, estableció.

T-MEC. Foto: iStock

Así lo tienen en el escenario base de Franklin Templeton mencionó, principalmente por motivos políticos, afirmó Gonzali.

Explicó que al final del día, la inflación le está pegando a EU lo que ha provocado descontento entre la población; de ahí que Trump comenzó a flexibilizar aranceles a insumos básico.

La gestora de fondos pronostica un crecimiento de la economía mexicana para el 2026 de 1.5% con una inflación de 4% y una tasa de interés de política monetaria de 6.50% en los primeros meses del próximo año.

Va un recorte de tasa en diciembre y dos veces más en el primer trimestre de 2026 para quedar en 6.50%, es lo que podría hacer Banxico.

“Si Fed baja tasas apoya que Banxico haga lo mismo. El diferencial de tasas está históricamente en niveles bajos”, ponderó.

De la calificación crediticia de México que está en grado de inversión, previó que se mantendrá.

