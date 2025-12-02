El banco de origen británico Revolut aseguró que su llegada formal al país no se verá condicionada por el entorno macroeconómico que ha derivado en bajas perspectivas de crecimiento para México en 2026.

La firma proyecta alcanzar 5.5 millones de clientes en México en los próximos cinco años, impulsada por su oferta de productos que integra pagos, débito, crédito y servicios digitales en una sola aplicación, donde la apuesta es ser el WhatsApp de las finanzas.

“Si en cinco años no tengo 5.5 millones de usuarios, es que lo hicimos muy mal", dijo el director general de Revolut México, Juan Guerra

En conferencia de prensa, resaltó que las condiciones macroeconómicas tienen mayor impacto en jugadores financieros enfocados en el otorgamiento de crédito, lo cual, a diferencia de Revolut, quien busca avanzar en otros segmentos.

“El ciclo económico no nos afecta tanto a nosotros como a otros jugadores que están muy enfocados en el crédito, No debería significar un factor y no poder alcanzar 600 mil a un millón de clientes el próximo año”, dijo el directivo.

Queremos ser el banco más amado de México, dice Revolut

Revolut se mantiene en fase beta con lista de espera en México, cuyo lanzamiento oficial será a partir de 2026 con el objetivo de conquistar al usuario mexicano que busca aplicaciones distintas a las que ofrece el sistema financiero actual.

“El número de clientes no nos tiene tan preocupados. Lo que queremos lograr es ser el banco más amado de México. Que nos amen con pasión y locura, Y ya que hayamos logrado eso, la empresa comenzará a expandirse”, dijo.

Para la firma, 2026 compartirá en México la competencia deportiva con fútbol pero también tendrá el mundial de las fintech donde los grandes jugadores globales se disputarán una participación de mercado.

El directivo explicó que la expectativa de adopción apunta a un promedio de edad de 31 años entre los usuarios, con una primera oleada compuesta por personas familiarizadas con la plataforma en otros países.

Sin embargo, la meta es llegar a todos los segmentos y regiones del país.

“Queremos llegar a todos los rincones de México, y el producto está diseñado para que cualquier persona pueda adoptarlo sin fricciones”, dijo.

Destacó que uno de los elementos diferenciadores será la estructura de paquete de Revolut, donde los usuarios pueden acceder a productos sin comisiones y decidir si mantienen un plan gratuito o cambian a uno de pago según sus necesidades. Incluso la tarjeta de crédito podrá operar sin anualidad, ligada a estos paquetes y no a un producto tradicional.

“No es un crédito en el sentido clásico, sino un plan que engloba servicios y que el propio cliente controla de forma dinámica”, explicó.

Guerra señaló que la empresa ve espacio para competir en segmentos donde la banca tradicional ha mostrado rezagos, especialmente en la estabilidad y experiencia de sus aplicaciones. Aseguró que, dado que toda la operación de Revolut depende de su plataforma digital, los estándares de confiabilidad deben ser más altos.

“Nuestro único canal es la app. No podemos permitirnos fallas. Nadie está exento, pero toda nuestra presión operativa está enfocada ahí”, afirmó.

Sobre la posibilidad de ofrecer nómina, el directivo adelantó que es una de las razones por las que Revolut solicitó licencia bancaria y prevé habilitar este servicio en 2026, una vez completado el proceso regulatorio.

En cuanto a la adopción tecnológica, la empresa confía en que el usuario mexicano superará la curva de aprendizaje rápidamente. “Una vez que las personas usan estas funciones por primera vez, lo sienten natural. El reto es lograr ese primer acercamiento”, sostuvo.

Consultado sobre si aprovecharán los problemas recientes en las aplicaciones de bancos locales para atraer clientes, Guerra evitó señalar a competidores y sostuvo que la prioridad debe ser elevar los estándares de todo el sector.

“Venimos todos a mejorar la vida financiera en México. Competimos fuerte, pero si hay fallas deben resolverse”, afirmó.

Revolut también ve oportunidades en el manejo de efectivo, que aún domina en el país. La empresa prevé alianzas para habilitar depósitos y retiros, y adelanta que su portafolio crecerá de forma acelerada en los próximos meses.

