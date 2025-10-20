La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó el inicio de operaciones como banco en México de Revolut, fintech de origen británico con más de 65 millones de clientes en los mercados globales.

“Esta autorización fundamental es el último paso regulatorio requerido antes de abrir las puertas del banco al público, consolidando así su compromiso a largo plazo con el mercado mexicano”, dijo el grupo financiero.

Además, resaltó que esta última aprobación de las autoridades financieras mexicanas completa el viaje de Revolut para convertirse en el primer banco digital independiente en solicitar y completar con éxito todo el proceso de licencia y aprobación desde cero en el país.

Cabe recordar que la fintech británica recibió la licencia bancaria por parte de las autoridades mexicanas. Con ello, el inicio de sus operaciones en el territorio nacional se espera en las próximas semanas.

Revolut se une como banco digital a Openbank, que ya comenzó operaciones en el país como banco, mientras se espera también la luz verde para la brasileña Nu y para Plata.

Así, Revolut indicó que con la aprobación de la CNBV afina los detalles para el lanzamiento de su producto financiero a las personas en México que se han inscrito en su lista de espera, disponible en su sitio web. La llegada de Revolut al sector bancario es distinta a lo que han hecho otros jugadores digitales, que han adquirido licencias bancarias o comprado Sofipos para aterrizar como bancos en México.

La firma dijo que operar como banco regulado le permitirá ofrecer una amplia gama de servicios financieros con mayor protección para el cliente, incluyendo depósitos asegurados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por casi 3 millones 400 mil pesos.

Así, resaltó que continúa invirtiendo fuertemente en el mercado nacional, con un equipo local, contratando activamente en todos los niveles y funciones.

“Estamos orgullosos de nuestro equipo y del banco que hemos construido aquí en México. Estamos muy agradecidos con las autoridades por este voto de confianza y su compromiso de fomentar la competencia en la industria. Estamos seguros de que nuestra oferta beneficiará a millones de personas en todo el país”, dijo el director de Revolut en México, Juan Miguel Guerra.

El directivo detalló que han adaptado su aplicación bancaria para atender a los clientes en todo México, ya sea en casa o desde el extranjero.

La empresa también resaltó que su inicio de operaciones en México reafirma el compromiso estratégico de expandir su presencia en América, basándose en su llegada a Estados Unidos y Brasil.

La compañía recordó que también está buscando una licencia bancaria en Colombia, y se halla en proceso de adquirir un banco en Argentina.