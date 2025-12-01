La economía mexicana apunta a un débil cierre del año, con pocas posibilidades de una recuperación sostenida en el corto plazo, según el Indicador elaborado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Destaca que en noviembre, los datos sugieren una pérdida de tracción especialmente en el sector industrial, mientras que servicios conserva un nivel de expansión moderado.

Esto, explica, debido a la debilidad persistente en manufactura y la desaceleración en algunos componentes clave del indicador no manufacturero.

Sobre la coyuntura económica, el instituto expuso que de acuerdo con el último dato disponible sobre el comportamiento del consumo, en agosto tuvo una tasa de crecimiento acumulada de apenas 0.01%.

Pero, al incluir el indicador oportuno con la proyección de Inegi para septiembre y octubre, el crecimiento sube a solo 0.35% anual.

De acuerdo con el IMEF, lo anterior representa el menor crecimiento del consumo para un periodo igual desde el 2020.

Mientras que la inversión fija sigue a la baja, con una caída en el año de 6.79%, también la primera contracción desde el 2020.

Exportaciones, principal fuente de crecimiento económico

En ese contexto, mencionó, el gobierno continúa con la consolidación fiscal, lo que implica un recorte al presupuesto público que ha afectado particularmente al gasto en inversión física.

Por lo que enfatizó, las exportaciones, paradójicamente, han sido la principal fuente de crecimiento este año, es decir, una significativa reconfiguración, pues las de equipo de cómputo que se dirigen a EU casi se han duplicado en el año, mientras que las de la industria automotriz van a la baja.

Así, en noviembre de 2025, los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero mostraron comportamientos divergentes, reflejando una dinámica económica aún frágil.

Si bien el índice manufacturero profundizó su trayectoria contractiva de los últimos trimestres, el no manufacturero se mantuvo en zona de expansión, aunque con una ligera caída respecto al mes previo.

